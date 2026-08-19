Rosyjski system bankowy i gospodarka zaczynają doświadczać kryzysu płynności. Deponenci wycofali już ze swoich kont więcej pieniędzy niż cztery lata temu, kiedy Putin rozpoczął agresję na Ukrainę i Rosję ogarnęła panika. Teraz duże firmy, obawiając się z dnia na dzień konfiskat swoich pieniędzy przez rząd, niestabilności gospodarczej spowodowanej polityką Kremla i nalotów Sił Zbrojnych Ukrainy, aktywnie przenoszą swoje pieniądze za granicę.
„Jeśli rząd rosyjski potrzebuje pieniędzy, Putin po prostu zagrabi aktywa. Nie przejmuje się tym. Myślę, że właśnie w tym kierunku tam zmierzają” – powiedział „The Washington Post” wspólnik biznesowy jednego z miliarderów. „To nie jest miejsce, w którym chce się robić interesy” – dodał, odnosząc się do Rosji. „Jeśli masz możliwość wypłacenia pieniędzy, zrób to”.
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Ponadto w Rosji narasta „poczucie, że władza polityczna staje się mniej stabilna i lepiej nie być tu w tym okresie” – powiedział gazecie były wysoko postawiony urzędnik finansowy. Niepewność i destabilizację potęgują ukraińskie ataki na obiekty w samej Rosji. Początkowo ukraińskie Siły Zbrojne atakowały przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, w tym portowe terminale eksportujące ropę naftową, rafinerie, magazyny ropy naftowej i rurociągi, a także niektóre przedsiębiorstwa zbrojeniowe. Jednak w ostatnim miesiącu ataki objęły również firmy ważne dla rynku cywilnego.
Należy do nich przede wszystkim największa platforma e-handlu Wildberries. Według Ukrainy, sprzedawane są tam towary podwójnego zastosowania, które są wykorzystane także przez wojsko. W ciągu ostatniego miesiąca zaatakowano co najmniej 22 magazyny Wildberries, z czego 19 zostało znacząco lub całkowicie zniszczonych, w tym największy w Kaledino pod Moskwą. Łączne straty poniesione przez firmę i sprzedawców, których towary zostały zniszczone, mogą sięgnąć około 800 mld rubli (35 mld zł).
Ukraińskie Siły Zbrojne zaatakowały również centrum kosmiczne w Samarze (Rosja wykorzystuje produkowane tam pociski do rozmieszczania konstelacji satelitów Rassvet, pozycjonowanej jako analog amerykańskiego Starlink i wspomagającej naprowadzanie dronów i pocisków), terminale zbożowe w Noworosyjsku oraz statki na Morzu Czarnym i Azowskim. Zmusiło to Fesco, jednego z największych rosyjskich przewoźników kontenerowych, do rezygnacji z tras przez Morze Czarne i wstrzymania eksportu zboża.
Wszystko to kosztuje miliarderów–biznesmenów ogromne kwoty, mówi wspólnik jednego z nich: „Muszą na to wydać pieniądze. Nie są przyzwyczajeni do radzenia sobie z takimi problemami”. To jeden z powodów, dla których, jak powiedział moskiewski biznesmen w wywiadzie dla „WaPo”, każdy, kto może, próbuje wyprowadzić pieniądze z Rosji. Druga strona ma tego świadomość, więc staje się to coraz trudniejsze.
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Według tego biznesmena i byłego urzędnika finansowego, jednym z głównych kanałów wypłaty pieniędzy w obliczu zaostrzających się obostrzeń rządowych stało się otwieranie rachunków maklerskich w sąsiednim Kazachstanie, Kirgistanie i Armenii. „Stamtąd te pieniądze mogą być inwestowane na całym świecie” – wyjaśnił były urzędnik finansowy.
Według Banku Rosji, odpływ gotówki przekroczył 9,4 mld dolarów w drugim kwartale. Wycofywanie pieniędzy z banków rosyjskich przez duże firmy, częściowo z obawy przed ewentualną konfiskatą, pogłębia problemy finansowe kraju, twierdzi były urzędnik finansowy. Dzieje się to w kontekście masowego wycofywania środków z rachunków bankowych także przez osoby fizyczne. Od początku roku do połowy sierpnia wielkość gotówki w obiegu zwiększyła się łącznie o 2,4 bln rubli (100 mld zł). To więcej niż w pierwszym roku wojny (2,2 bln rubli), kiedy Kreml zatrzymał run na banki po inwazji, stosując drakońskie ograniczenia.
Według prognoz Sbierbanku, do końca roku wielkość gotówki w obiegu może wzrosnąć do 3,8 bln rubli, co byłoby historycznym rekordem dla Rosji.
„Drony latają, wszystko płonie, napięcie rośnie, a instynkty ludzi zdają się brać górę – muszą trzymać pieniądze pod materacem, »a nie w jakimś banku, skąd mogą ich nigdy nie odzyskać« – mówi były urzędnik finansowy. Dla niektórych banków, jak twierdzi, okazało się to poważnym problemem:
– Nie spodziewali się tego i zainwestowali gdzie indziej całą zdeponowaną u nich przez klientów gotówkę. A teraz ludzie przychodzą i wypłacają pół biliona rubli miesięcznie. I jak tu zachować płynność? – dodaje były urzędnik.
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