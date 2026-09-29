Materiał powstał we współpracy z Bankiem PEKAO

Na czym polega usługa Portfel+ oferowana przez Biuro Maklerskie Pekao?

Portfel+ to usługa profesjonalnego zarządzania portfelem w Biurze Maklerskim Pekao. Klient wybiera jedną ze strategii odpowiednich do jego profilu ryzyka, wpłaca środki, a licencjonowani doradcy inwestycyjni zajmują się całym procesem: analizą rynków, doborem funduszy, realizacją transakcji, rebalancingiem oraz bieżącym monitoringiem ryzyka. Portfel może zapewniać ekspozycję na krajowe i zagraniczne rynki akcji i obligacji poprzez fundusze Pekao TFI oraz inPZU. Przełom polega na tym, że jakość właściwa profesjonalnemu asset managementowi została udostępniona szerokiej grupie klientów, a nie wyłącznie klientom bankowości prywatnej. Portfel+ nie upraszcza zarządzania kosztem jakości; upraszcza przede wszystkim dostęp klienta do tej usługi.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta jest skierowana do szerokiego grona klientów – zarówno osób dopiero rozpoczynających inwestowanie, jak i tych, które mają już doświadczenie, ale nie chcą samodzielnie śledzić rynków i podejmować każdej decyzji. Szczególnie dobrze odpowiada na potrzeby osób, które mają oszczędności, lecz brakuje im czasu, wiedzy albo komfortu, by samodzielnie budować i regularnie dostosowywać portfel. Chcemy demokratyzować profesjonalne zarządzanie aktywami: dać klientom segmentu masowego i premium dostęp do procesu inwestycyjnego oraz standardu opieki kojarzonego dotąd głównie z bankowością prywatną. Odpowiednia strategia jest zawsze dobierana na podstawie ankiety MiFID i akceptowanego przez klienta poziomu ryzyka.

Jaki jest próg wejścia i jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać?

Minimalna wpłata początkowa wynosi 5000 zł. Tak niski próg wejścia pozwala przenieść usługę zarządzania portfelem z obszaru rozwiązań elitarnych do oferty dostępnej dla szerokiej grupy klientów. Aby skorzystać z Portfel+, klient zawiera umowę, udziela Biuru Maklerskiemu pełnomocnictwa do zarządzania, przechodzi ocenę odpowiedniości w ramach ankiety MiFID i wybiera strategię zgodną ze swoim profilem. Następnie zasila dedykowany rachunek Portfel+ kwotą co najmniej 5000 zł w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Umowę można podpisać cyfrowo w Pekao24 lub PeoPay, a klient nie musi wcześniej posiadać odrębnego rachunku maklerskiego. Można ją także zawrzeć z pomocą doradcy w placówce. Trzeba przy tym jasno powiedzieć, że jest to usługa inwestycyjna: wartość portfela może zarówno rosnąć, jak i spadać.

Czym różni się usługa od zwykłej usługi maklerskiej?

W zwykłej usłudze maklerskiej klient sam podejmuje decyzje, wybiera instrumenty i składa zlecenia. W Portfel+ odpowiedzialność za bieżące decyzje inwestycyjne przejmuje Biuro Maklerskie Pekao – w granicach wybranej strategii i profilu ryzyka klienta. Zespół analizuje sytuację rynkową, selekcjonuje fundusze, wykonuje transakcje, rebalansuje portfel i kontroluje ryzyko. Klient wybiera odpowiednią strategię, a później eksperci zarządzają portfelem za niego. Jednocześnie zachowuje przejrzystość i kontrolę: w Pekao24 i PeoPay może sprawdzać wartość i skład portfela, historię operacji oraz miesięczne raporty. To połączenie ludzkiej wiedzy inwestycyjnej z wygodą cyfrowej bankowości jest jednym z najbardziej innowacyjnych elementów Portfel+.

Jakiego odbioru się spodziewacie?

Spodziewamy się zainteresowania przede wszystkim ze strony klientów, którzy dotąd pozostawali poza rynkiem inwestycyjnym, ponieważ postrzegali go jako zbyt skomplikowany, czasochłonny albo dostępny jedynie dla osób z dużym kapitałem. Portfel+ usuwa trzy bariery jednocześnie: wysoki próg wejścia, konieczność samodzielnego podejmowania decyzji oraz skomplikowany proces zawarcia umowy. Naszą ambicją jest, aby profesjonalne zarządzanie portfelem stało się usługą powszechną – bez obniżania standardu procesu inwestycyjnego. Nie przedstawiamy jednak prognoz sprzedaży ani wyniku inwestycyjnego: o faktycznym odbiorze zdecydują klienci, a wyniki zależą od warunków rynkowych. Połączenie eksperckiego zarządzania, progu 5000 zł, czterech strategii i obsługi online odpowiada na realną, dotąd słabo zagospodarowaną potrzebę rynku.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem PEKAO