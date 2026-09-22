Zachodnie sankcje odcięły Rosję od międzynarodowego systemu bankowego SWIFT, ale udało jej się ponownie uzyskać do niego dostęp i przeprowadzić transakcje o wartości 6,9 mld dolarów, w tym płatności na rzecz wojska i służb wywiadowczych.

Reklama Reklama

Tak ustalili dziennikarze „Financial Times” (FT) na podstawie setek tysięcy plików uzyskanych od A7, firmy kryptowalutowej stworzonej przez zbiegłego mołdawskiego oligarchę i rosyjski bank powiązany z kompleksem wojskowo-przemysłowym. System prania pieniędzy został wykorzystany do przeprowadzania transakcji za pośrednictwem Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Banku i innych międzynarodowych banków – ustalił FT.

A7 kupuje noktowizory i obrabiarki

W Rosji stablecoin A7A5 (kryptowaluta emitowana przez A7) ma oficjalny status cyfrowego aktywa finansowego. Bankier Ilan Szor, który doprowadził Mołdawię niemal do bankructwa, oraz Probusinessbank, kontrolujący odpowiednio 51 proc. i 49 proc. udziałów w A7, nie ukrywają swoich międzynarodowych operacji kryptowalutowych i aktywnie je reklamują. „Financial Times” szczegółowo ustalił, że A7 stworzyła sieć kilkudziesięciu firm-słupów, aby uzyskać dostęp do systemu SWIFT i przetwarzać za jego pośrednictwem tradycyjne płatności. Pośrednicy ukrywali swoją działalność, fałszując dokumenty i faktury „na skalę przemysłową”.

Czytaj więcej Finanse Trump do Putina: Kopmy razem kryptowaluty w Zaporożu Rosyjski dyktator ogłosił, że Amerykanie proponują Rosji wspólne kopanie kryptowalut w siłowni jądrowej w Zaporożu. Ukraina do której należy okupow...

Wśród zakupów znalazło się na przykład 500 noktowizorów za 3,6 mln juanów (510 tys. dolarów). Maszyny CNC do obróbki metali, potrzebne rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu, zostały zakupione za 1,77 mln euro dla firmy Interconsul, objętej sankcjami Wielkiej Brytanii w 2026 roku. Według ustaleń przywoływanych przez FT firma ta jest częścią siatki kierowanej przez rosyjski wywiad wojskowy GRU, która przemyca sprzęt objęty sankcjami.

Od końca 2024 roku, kiedy powstała A7, do sierpnia 2025 roku – okresu objętego dokumentami uzyskanymi przez „Financial Times” – gazeta zidentyfikowała blisko 200 firm-słupów utworzonych przez A7. Wśród nich było 61 podmiotów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 87 w Hongkongu, 16 w Kirgistanie i 14 w Indonezji.

Kirgistan, ZEA, Hongkong, Mongolia

Największym płatnikiem w tym systemie była nieistniejąca już państwowa spółka z Kirgistanu, JSC „Trading Company of the Kyrgyz Republic”. Została ona utworzona przez kirgiskie Ministerstwo Gospodarki w październiku 2024 roku i zlikwidowana na mocy zarządzenia z 10 lutego 2026 roku. Przetworzyła transakcje o łącznej wartości 2,5 mld dolarów.

Płatności na łączną kwotę 3,9 mld dolarów zostały dokonane z Kirgistanu, 2,19 mld dolarów – ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 338,2 mln dolarów – z Hongkongu, 34,1 mln dolarów – z Mongolii, a 145,6 mln dolarów pochodziło z nieznanych źródeł. Około połowa tych kwot trafiła ostatecznie na konta w bankach w Chinach i Hongkongu.

Jeżeli chodzi o zakupy w UE, to – jak ustalił FT – jedna firma na Węgrzech wydaje się być głównym kanałem płatności do Wspólnoty. Na liście znalazły się również trzy firmy z Wielkiej Brytanii, która nałożyła sankcje na A7 w maju 2025 roku.

A7 otworzyła konta dla 17 różnych firm w First Abu Dhabi Bank, największym banku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który przetworzył płatności wychodzące o łącznej wartości ponad 1,8 mld dolarów. Na konta w brytyjskim Standard Chartered oraz DBS, największym banku Singapuru, wpłynęło od podmiotów powiązanych z A7 odpowiednio 1,1 mld dolarów i 273 mln dolarów.

W Europie klienci Deutsche Banku otrzymali około 18 mln dolarów, a klienci Citigroup – 74 mln dolarów. W procederze wykorzystywano również konta w JPMorgan Chase. Firmy-słupy deponowały środki w bankach uczestniczących w systemie SWIFT, aby można je było wykorzystać do płacenia za zagraniczne zakupy rosyjskich klientów. Jak to możliwe, że tak potężne banki i ich systemy kontroli legalności pochodzenia środków dawały się na to nabrać?

Wierzchołek góry lodowej

Aby ominąć bankowe systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy, firmy-słupy dostarczały sfałszowane dokumenty, które tworzyły papierowy ślad mający ukryć rzeczywisty charakter transakcji. Używano tysięcy pieczęci firmowych, z których część była podrobiona, a inne skopiowano z autentycznych dokumentów przedsiębiorstw nieświadomych, że ich dane i oznaczenia są wykorzystywane w tym procederze.

Aby uniknąć podejrzeń dotyczących kupowanych towarów, pracownicy firm-słupów, na polecenie A7, zastępowali kody celne towarów objętych sankcjami najbardziej zbliżonymi kodami alternatywnych produktów, które nie podlegały ograniczeniom.

Na początku 2025 roku Standard Chartered zaczął podejrzewać działalność firm-słupów i ostatecznie odciął je od kont. Także First Abu Dhabi Bank zaczął kwestionować sfałszowane dokumenty. Bank poinformował FT, że wszystkie konta powiązane z A7 zostały zidentyfikowane i zamknięte, ponieważ instytucja starała się dostosować do zachodnich sankcji.

„Nowe dowody rzeczywiście pokazują, że rzeczywista skala siatki prania pieniędzy A7 jest znacznie większa, niż ktokolwiek wcześniej przypuszczał” – powiedział FT Zach Twarozna, były analityk bankowy rządu USA, który badał działalność A7. Gazeta zauważa jednak, że skala procederu może być jeszcze większa, niż wynika z dotychczas ujawnionych danych.

Przeanalizowane przez „Financial Times” dokumenty wspominały o kolejnych 17 500 płatnościach, choć ich wartości nie udało się ustalić. Zawierały również informacje o wekslach wystawionych przez A7 o wartości nominalnej przekraczającej 20 mld dolarów. Wyciekłe dane pozwoliły FT zidentyfikować konta A7, z których rosyjskim nabywcom sprzedano stablecoiny Tether, powiązane z dolarem, o wartości miliardów dolarów.