Ogłaszając 26 maja nowy pakiet sankcji antyrosyjskich Yvette Cooper, szefowa brytyjskiego MSZ, oświadczyła, że Londyn zamierza całkowicie odciąć wszelkie kanały finansowe wspierające machinę wojenną Putina.

Reklama Reklama

Kryptosieć A7 już nie obsłuży floty cieni

Jak pisze „The Moscow Times”, struktury kryptosieci A7 wykorzystują system finansowy Kirgistanu do pompowania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut. W 2025 r. przez sieć mogło przepłynąć ponad 90 mld dol., co stanowiło połowę oficjalnych rocznych wydatków wojskowych Rosji.

W sumie pod brytyjskimi sankcjami znalazło się 14 firm i cztery osoby fizyczne. Na liście jest m.in. popularna wśród rosyjskojęzycznych traderów kryptowalut giełda EXMO oraz spółka giełdowa HTX (dawniej Huobi). Sankcje objęły również popularną usługę P2P Bitpapa, system płatności Rapira oraz kirgiskie firmy, w tym popularny wśród rosyjskiego biznesu Eurasian Savings Bank.

Przyjęty w kwietniu 20. pakiet Unii Europejskiej również zawierał ograniczenia wobec usług kryptowalutowych A7. Bruksela wprowadziła zakaz handlu na rosyjskich platformach kryptowalutowych, a także ograniczenia dotyczące stablecoinów w rublach (kryptowaluty, których wartość jest „przywiązana” do stabilnych aktywów, tutaj do rubli).

Od początku wojny Wielka Brytania – najpopularniejszy powojenny kierunek rosyjskich bogaczy i biznesu, nałożyła sankcje na ponad 3300 osób i firm. Londyn twierdzi, że ograniczenia spowodowały już straty w rosyjskiej gospodarce podporządkowanej wojnie Putina, w wysokości około 450 mld dol. Odpowiada to blisko czterem latom finansowania tej wojny.

Szwajcaria nakłada sankcje na rosyjską kryptowalutę RUBx

W piątek 22 maja także Szwajcaria rozszerzyła listę sankcji wobec Rosji i Białorusi. Jak napisano w oficjalnym komunikacie władz konfederacji, „dodatkowe 115 osób i podmiotów podlega obecnie zamrożeniu aktywów i zakazowi udostępniania funduszy (na terenie Szwajcarii – red.).. Osoby te mają również zakaz wjazdu i tranzytu przez Szwajcarię. Nowo objęte sankcjami osoby i podmioty obejmują w szczególności te należące lub obsługujące rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy lub rosyjski sektor energetyczny, a także osoby zaangażowane w deportację i indoktrynację ukraińskich dzieci”.

„W sektorze handlu 60 nowych firm, w tym niektóre z krajów trzecich, podlega od teraz bardziej rygorystycznym środkom kontroli eksportu. Celem tego środka jest zapobieganie dostawom towarów krytycznych do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego” – piszą szwajcarskie władze.

Szwajcaria przyłącza się również do dalszych środków UE, aby ograniczyć działalność rosyjskiej floty cieni. „46 dodatkowych statków zostało objętych kompleksowymi zakazami zakupu, sprzedaży i usług, a zgodnie z UE, zniesiono istniejące zakazy dotyczące 11 statków. Ponadto dwa rosyjskie porty i jeden port położony w kraju trzecim, które są wykorzystywane do wysyłki rosyjskich produktów naftowych, zostały objęte zakazem transakcji” – piszą Szwajcarzy. – „20 rosyjskich banków i siedmiu pośredników finansowych w krajach trzecich również zostało objętych zakazem transakcji za podważanie celu sankcji wobec Rosji. Ponadto udział w transakcjach obejmujących rosyjską kryptowalutę RUBx i cyfrowy rubel. Obrót nimi jest zabroniony od 26 maja 2026 roku.