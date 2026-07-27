Pierwszy wariant sondażu przedstawiony przez Wirtualną Polskę uwzględnia dotychczasowy układ sił politycznych, natomiast drugi bada wpływ ewentualnego startu nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego pod nazwą Rozwój Plus Wy.

Reklama Reklama

W wariancie standardowym liderem zestawienia pozostaje Koalicja Obywatelska. Formacja zdobywa 29,4 proc. głosów, co przekłada się na 175 miejsc w parlamentarnych ławach. Drugie miejsce przypada Prawu i Sprawiedliwości z wynikiem 21,5 proc. i 123 mandatami. Na podium znajduje się również Konfederacja, uzyskując 14,5 proc. poparcia (76 mandatów). Wysoki wynik odnotowuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 12 proc. głosów daje jej 59 mandatów.

Ostatnim ugrupowaniem nad progiem jest Lewica z wynikiem 7,2 proc. i 27 mandatami. Poniżej progu wyborczego znajdują się: Polskie Stronnictwo Ludowe (3,1 proc.), Partia Razem (2 proc.) oraz Polska 2050 (0,6 proc.). Odsetek niezdecydowanych wynosi 9,7 proc. W tym układzie połączone siły prawicowe dysponują większością 258 mandatów.

Sondaż: Mateusz Morawiecki startując w wyborach przejmuje część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości

Sytuacja zmienia się po wprowadzeniu na listę hipotetycznej formacji Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus Wy. Ugrupowanie byłego premiera przekracza próg wyborczy z wynikiem 7,5 proc., wprowadzając do Sejmu 31 posłów.

Pojawienie się tej inicjatywy wpływa niemal wyłącznie na notowania Prawa i Sprawiedliwości. Poparcie dla PiS spada w tym wariancie do 15,9 proc., co daje jedynie 88 mandatów – o 35 mniej niż w scenariuszu bez partii Morawieckiego.

Wpływ nowej formacji na pozycję Koalicji Obywatelskiej jest minimalny. KO uzyskuje 28,5 proc. głosów i 174 mandaty (mniej o jedno miejsce). Konfederacja notuje 13,5 proc. (71 mandatów), natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobywa 12,3 proc. głosów, co daje jej 63 mandaty.

W wariancie z ugrupowaniem Rozwój Plus Wy Lewica uzyskuje 7,8 proc. głosów, co przekłada się na 33 mandaty. Pod progiem nadal znajdują się PSL (3,3 proc.), Partia Razem (1,9 proc.) oraz Polska 2050 (0,6 proc.). Niezdecydowani stanowią 8,7 proc. badanych.

Szeroki blok prawicy (PiS, ugrupowanie Morawieckiego oraz oba odłamy Konfederacji) zachowuje łączną większość 253 mandatów. Jednocześnie pojawienie się partii Rozwój Plus Wy stwarza nową teoretyczną opcję koalicyjną: potencjalne porozumienie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz formacji Morawieckiego dałoby łącznie 238 mandatów w Sejmie.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Morawiecki mógł zostać moim następcą, ale chciał przejąć partię Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po raz pierwszy szerzej odniósł się do kulis nieudanych rozmów z Mateuszem Morawieckim i...

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został zrealizowany w dniach 24–25 lipca 2026 r. metodami CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (wywiady internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich Polaków. Przeliczenie poparcia na mandaty zostało wykonane na podstawie modelu aproksymacyjnego prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym typowy błąd szacunku wynosi od 3 do 5 mandatów.