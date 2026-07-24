Banknoty codziennie przechodzą z rąk do rąk, dlatego z czasem ulegają zużyciu. Mogą być postrzępione, naddarte, przerwane, podklejone, zabrudzone, zaplamione, odbarwione albo oznaczone trwałymi napisami, rysunkami lub nadrukami. W takiej sytuacji pojawia się problem – czy takim banknotem nadal można zapłacić i co zrobić, gdy sprzedawca odmówi jego przyjęcia?

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Gdzie wymienić uszkodzony banknot?

Zasady wymiany zużytych i uszkodzonych banknotów określa zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 17 grudnia 2013 r. Wynika z niego, że uszkodzone banknoty można wymienić w kasie dowolnego banku działającego na terenie Polski. Są jednak dwa warunki – nie może być podejrzeń co do autentyczności banknotu oraz musi być możliwość rozpoznania jego nominału. Jeżeli banknot nie spełnia tych warunków, bank może przyjąć go na podstawie specjalnego wniosku i przekazać do centrali NBP.

Osoba fizyczna może również zwrócić się bezpośrednio do centrali Narodowego Banku Polskiego. W takim przypadku łączna wartość przesyłanych banknotów nie może przekroczyć 2 tys. zł. We wniosku trzeba wpisać dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego, ponieważ równowartość uznanych banknotów zostanie zwrócona przelewem. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrywany. Uszkodzone banknoty należy umieścić w zaklejonej kopercie i przesłać pocztą albo kurierem.

Nie zawsze odzyska się pełną kwotę

Warto wiedzieć, że w ramach wymiany nie zawsze uda się odzyskać pełną wartość banknotu. Wszystko zależy od stopnia jego zniszczenia.

Jeżeli zachowało się od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, banknot może zostać wymieniony za połowę wartości nominalnej.

Pełną wartość można odzyskać wtedy, gdy zachowało się ponad 75 proc. powierzchni banknotu albo gdy banknot zachował 100 proc. powierzchni, ale został przerwany na nie więcej niż dziewięć części.

Banknoty, które nie spełniają wymaganych warunków, nie zostaną wymienione. NBP niszczy je po upływie 6 miesięcy od sporządzenia informacji o wyniku wymiany, chyba że osoba składająca wniosek wcześniej zażąda ich zwrotu.