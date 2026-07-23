W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Chińskie AGD wypiera europejskich producentów

Europejski rynek AGD przechodzi historyczną zmianę. W 2025 r. chińskie firmy odpowiadały już za 44 proc. sprzedaży sprzętu AGD w Europie, wyprzedzając lokalnych producentów. Eksperci ostrzegają, że presja cenowa z Chin obniża wartość sprzedaży i pogarsza kondycję europejskiego przemysłu. Przedstawiciele branży, w tym Electrolux i Amica, apelują o stworzenie skutecznej polityki przemysłowej, która pozwoli utrzymać produkcję, miejsca pracy i konkurencyjność europejskiego sektora AGD.

Czytaj więcej Handel Polskie AGD pod ścianą. Import z Chin zmienia cały rynek Azjatyccy producenci po raz pierwszy zdobyli większy udział w europejskim rynku AGD niż rodzime firmy. Jednocześnie ceny sprzętu w Polsce w ciągu d...

Bruksela nadal bez porozumienia w sprawie sankcji na Rosję

Negocjacje nad 21. pakietem sankcji wobec Rosji utknęły w martwym punkcie. Po sprzeciwie Grecji kolejne państwa zgłaszają własne zastrzeżenia do propozycji Komisji Europejskiej, dotyczące m.in. transportu LNG i sektora bankowego. Bruksela próbuje wypracować kompromis, jednak rosnące różnice interesów pokazują, że utrzymanie jednomyślności w sprawie dalszych restrykcji staje się coraz trudniejsze.

Polski eksport do Mercosur przyspiesza

Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej UE–Mercosur przyniósł pozytywne informacje dla polskich eksporterów. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o wyraźnym wzroście eksportu produktów rolno-spożywczych do krajów Ameryki Południowej przy jednoczesnym spadku importu z tego regionu. To sygnał, że polskie firmy skutecznie wykorzystują nowe możliwości otwarte przez porozumienie handlowe.

Czytaj więcej Rolnictwo Strachy się nie potwierdziły. Żywność z Mercosuru nie zalała Polski - Mimo wielu spekulacji produkty rolno-spożywcze z państw Mercosur nie zalały Polski - mówi dr Łukasz Ambroziak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i G...

Francja wzmacnia pozycję w europejskim wyścigu AI

Francuski startup Mistral AI przyciąga kolejnych globalnych inwestorów. Po wielomiliardowej współpracy z Microsoftem pojawiły się informacje o planowanej inwestycji Samsunga o wartości około miliarda euro. Francja konsekwentnie buduje pozycję jednego z najważniejszych europejskich centrów rozwoju sztucznej inteligencji, przyciągając zarówno kapitał, jak i największe światowe firmy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.