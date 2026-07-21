W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Zmiany w ETS nie satysfakcjonują polskiego przemysłu

Komisja Europejska przedstawiła długo oczekiwaną propozycję reformy systemu handlu emisjami ETS. Zakłada ona m.in. wolniejsze ograniczanie liczby uprawnień do emisji CO₂, utrzymanie Funduszu Modernizacyjnego po 2030 r. oraz przedłużenie darmowych uprawnień dla najbardziej energochłonnych sektorów.

Przedstawiciele polskich spółek energetycznych i przemysłu oceniają propozycje jako krok w dobrym kierunku, ale podkreślają, że są one niewystarczające. Według Henryka Kalisia, prezesa Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, obecny system nadal ogranicza konkurencyjność europejskiego przemysłu. W Polsce koszty uprawnień do emisji odpowiadają za 40–50 proc. rachunków za energię dla przemysłu, podczas gdy średnia unijna wynosi około 10 proc.

Czytaj więcej Co2 Unia zmienia politykę klimatyczną. Firmy wciąż rozczarowane Komisja Europejska proponuje pierwszą od lat większą korektę systemu handlu emisjami CO₂. Energetyka i przemysł przyznają, że Bruksela wykonała kro...

21. pakiet sankcji na Rosję dzieli Unię Europejską

Negocjacje nad kolejnym pakietem sankcji wobec Rosji napotkały poważne przeszkody. Po sprzeciwie Grecji wobec ograniczeń dotyczących transportu rosyjskiego LNG swoje zastrzeżenia zgłosiły również Niemcy, Portugalia i Austria. Komisja Europejska analizuje trzy scenariusze: czasowe zawieszenie ograniczeń dotyczących LNG, całkowite wykreślenie tych zapisów lub porzucenie całego pakietu. Rosnące różnice stanowisk pokazują, że część państw coraz mocniej uwzględnia koszty gospodarcze dalszego zaostrzania sankcji.

Bruksela nakłada 550 mln euro kary na AliExpress

Komisja Europejska ukarała platformę AliExpress grzywną w wysokości 550 mln euro. Powodem były niewystarczające działania ograniczające sprzedaż podrabianych, nielegalnych i potencjalnie niebezpiecznych produktów. To kolejny przykład zaostrzenia egzekwowania unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA), który nakłada na największe platformy internetowe obowiązek skuteczniejszego monitorowania oferowanych produktów.

Nowy premier Wielkiej Brytanii stawia na walkę z kosztami życia

Nowym premierem Wielkiej Brytanii został Andy Burnham. Zapowiedział, że priorytetem jego rządu będzie obniżenie kosztów życia, w tym cen energii oraz transportu publicznego. Już pierwszego dnia urzędowania dokonał zmian personalnych w gabinecie, odwołując kilku bliskich współpracowników poprzedniego premiera Keira Starmera. Rynek będzie uważnie obserwował, czy nowy rząd zdecyduje się na korekty brytyjskiej polityki gospodarczej.

Rynki czekają na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie

Na światowych rynkach największą uwagę inwestorów przyciąga sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy Brent chwilowo przekroczyły 90 dol. za baryłkę po informacjach o możliwej blokadzie morskiej Arabii Saudyjskiej przez jemeńskich Huti, jednak później część wzrostów została odrobiona.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.