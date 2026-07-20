W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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AI napędza przedsiębiorczość w Polsce. Rekord nowych firm i ofert pracy

Polski sektor sztucznej inteligencji rozwija się w imponującym tempie. Z danych Dun & Bradstreet wynika, że w kraju działa już 232 tys. firm informatycznych, a tylko w pierwszym półroczu ich liczba zwiększyła się o ponad 7,5 tys. Co szczególnie istotne, aż 6 tys. nowych przedsiębiorstw działa w obszarze sztucznej inteligencji.

Rosną również potrzeby rynku pracy. Według danych Just Join IT liczba ofert zatrudnienia w branży IT wzrosła o 86 proc. rok do roku, natomiast w specjalizacjach związanych z AI aż o blisko 130 proc. Eksperci wskazują, że trend będzie się utrzymywał dzięki rosnącym globalnym inwestycjom w infrastrukturę sztucznej inteligencji, których wartość do 2029 r. ma przekroczyć 750 mld dol. rocznie.

Iran uderza w bazy USA. Konflikt ponownie podbija ceny ropy

Weekend na Bliskim Wschodzie upłynął pod znakiem kolejnej eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Irańskie ataki okazały się znacznie skuteczniejsze niż wcześniejsze – zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a uszkodzona została także infrastruktura cywilna i energetyczna w Kuwejcie.

W odpowiedzi USA zaatakowały cele wojskowe oraz infrastrukturę energetyczną w Iranie, w tym budowaną elektrownię jądrową w Darkhovinie. Brak postępów w rozmowach dyplomatycznych utrzymuje ceny ropy Brent powyżej 85 dol. za baryłkę, co przekłada się na wyższe ceny paliw również w Polsce.

Węgry zmieniają podatki. Koniec ulg dla międzynarodowych korporacji

Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział reformę podatku CIT oraz likwidację części ulg podatkowych dla międzynarodowych koncernów. Zmiany obejmują również zniesienie opłaty związanej z uprawnieniami do emisji CO₂ oraz podwojenie podatków dla największych emitentów zanieczyszczeń. Reformy mogą szczególnie dotknąć chińskie firmy inwestujące na Węgrzech, w tym producenta baterii CATL oraz koncern motoryzacyjny BYD.

SpaceX pod presją. Kurs akcji mocno spadł, analitycy pozostają optymistami

Akcje SpaceX spadły poniżej ceny z oferty publicznej wynoszącej 135 dol.. Od historycznego szczytu notowania obniżyły się już o ponad 40 proc., wywołując niepokój inwestorów. Mimo przeceny większość analityków nadal pozostaje optymistyczna. Średnia 12-miesięczna cena docelowa wynosi około 235 dol., a Morgan Stanley w najnowszej rekomendacji wycenił akcje nawet na 300 dol..

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.