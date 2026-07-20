W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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AI napędza przedsiębiorczość w Polsce. Rekord nowych firm i ofert pracy

Polski sektor sztucznej inteligencji rozwija się w imponującym tempie. Z danych Dun & Bradstreet wynika, że w kraju działa już 232 tys. firm informatycznych, a tylko w pierwszym półroczu ich liczba zwiększyła się o ponad 7,5 tys. Co szczególnie istotne, aż 6 tys. nowych przedsiębiorstw działa w obszarze sztucznej inteligencji.

Rosną również potrzeby rynku pracy. Według danych Just Join IT liczba ofert zatrudnienia w branży IT wzrosła o 86 proc. rok do roku, natomiast w specjalizacjach związanych z AI aż o blisko 130 proc. Eksperci wskazują, że trend będzie się utrzymywał dzięki rosnącym globalnym inwestycjom w infrastrukturę sztucznej inteligencji, których wartość do 2029 r. ma przekroczyć 750 mld dol. rocznie.

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AI nakręca boom na rynku IT. Przybywa biznesów, ale i rosną długi
Raporty ekonomiczne AI nakręca boom na rynku IT. Przybywa biznesów, ale i rosną długi

Pro

Iran uderza w bazy USA. Konflikt ponownie podbija ceny ropy

Weekend na Bliskim Wschodzie upłynął pod znakiem kolejnej eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Irańskie ataki okazały się znacznie skuteczniejsze niż wcześniejsze – zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a uszkodzona została także infrastruktura cywilna i energetyczna w Kuwejcie.

W odpowiedzi USA zaatakowały cele wojskowe oraz infrastrukturę energetyczną w Iranie, w tym budowaną elektrownię jądrową w Darkhovinie. Brak postępów w rozmowach dyplomatycznych utrzymuje ceny ropy Brent powyżej 85 dol. za baryłkę, co przekłada się na wyższe ceny paliw również w Polsce.

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F-16
Konflikty zbrojne
Trump może szykować potężne uderzenie. USA wzmacniają siły na Bliskim Wschodzie

Węgry zmieniają podatki. Koniec ulg dla międzynarodowych korporacji

Premier Węgier Péter Magyar zapowiedział reformę podatku CIT oraz likwidację części ulg podatkowych dla międzynarodowych koncernów. Zmiany obejmują również zniesienie opłaty związanej z uprawnieniami do emisji CO₂ oraz podwojenie podatków dla największych emitentów zanieczyszczeń. Reformy mogą szczególnie dotknąć chińskie firmy inwestujące na Węgrzech, w tym producenta baterii CATL oraz koncern motoryzacyjny BYD.

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Mimo pogłębiającego się kryzysu w jego ugrupowaniu, Viktor Orbán uznał, że ważniejsze jest śledzenie
Polityka
Agonia Fideszu. Orbán bezsilny, politycy uciekają, sondaże są miażdżące

SpaceX pod presją. Kurs akcji mocno spadł, analitycy pozostają optymistami

Akcje SpaceX spadły poniżej ceny z oferty publicznej wynoszącej 135 dol.. Od historycznego szczytu notowania obniżyły się już o ponad 40 proc., wywołując niepokój inwestorów. Mimo przeceny większość analityków nadal pozostaje optymistyczna. Średnia 12-miesięczna cena docelowa wynosi około 235 dol., a Morgan Stanley w najnowszej rekomendacji wycenił akcje nawet na 300 dol..

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.