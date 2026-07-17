„W związku z ciągłą i narastającą agresją Rosji wobec Ukrainy – w tym niedawnymi śmiertelnymi atakami na Kijów w noce od 1 do 5 lipca 2026 r. oraz brutalną kampanią wojskową celowo wymierzoną w infrastrukturę cywilną – Rada podjęła dziś decyzję o nałożeniu środków ograniczających na jedną osobę i pięć podmiotów” – głosi piątkowy komunikat Rady UE.

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ABS Electro na czarnej liście Unii

Wszystkie pięć firm objętych sankcjami należy do grupy ABS Electro, która opracowuje i produkuje komponenty elektroniczne i radioelektroniczne niezbędne dla rosyjskich dronów. Firmy te pomagają w opracowywaniu systemów, które zwiększają zdolności bojowe rosyjskich dronów. Chodzi o drony Szahed i Geran. W przypadku tych dronów produkowane przez ABS Electro komponenty zwiększają odporność urządzeń na walkę elektroniczną.

Ponadto firmy produkują zautomatyzowane systemy sterowania dla rosyjskiego sektora energetycznego, co stanowi znaczące źródło dochodów rosyjskiego rządu. Spółki objęte sankcjami to: „ABS ZEIM Automatyzacja"; „Esset Automation"; „Ogólnorosyjski Instytut Badawczy, Projektowo-Konstrukcyjny i Technologiczny z produkcją eksperymentalną”; „Esset Electro"; „Sokół Esset- SA. Sankcje zostały też nałożone na Irinę Charisową, prezeskę grupy ABS Electro i dyrektorkę kilku spółek wchodzących w skład tej grupy.

Odpowiednie sankcje zostały zatwierdzone w ramach reżimu sankcji, który przewiduje środki ograniczające w związku z działaniami podważającymi lub zagrażającymi integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy. Aktywa osób fizycznych i prawnych objętych sankcjami są zamrożone. Nie wolno im udostępniać środków lub zasobów ekonomicznych w UE, bezpośrednio lub pośrednio.

Zamrożone aktywa, zakaz handlu i podróży do UE

„Wymienione osoby fizyczne i prawne podlegają zamrożeniu aktywów, a przekazywanie im funduszy lub zasobów gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, lub na ich rzecz jest zabronione. Ponadto osoby fizyczne (Charisowa – red.) wymienione na liście objęte są zakazem podróżowania do UE” - głosi komunikat Rady UE.

Decyzja Rady UE została dobrze przyjęta w Kijowie. Jest ważnym krokiem w zwiększaniu presji na rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy.

„Ograniczenia dotyczą nie tylko bezpośredniego producenta modułu nawigacyjnego Kometa, który jest używany w dronach typu Shahed/Geran i pociskach balistycznych Iskander-M, ale także całej struktury korporacyjnej, która zapewnia jego rozwój, produkcję, zarządzanie i finansowanie” – powiedział agencji UNIAN Władysław Własiuk, doradca prezydenta ds. polityki sankcji.

To właśnie takie podejście, według Własiuka, jest najbardziej skuteczne, ponieważ utrudnia obchodzenie sankcji poprzez zmianę struktury własnościowej, redystrybucję produkcji lub wykorzystanie powiązanych firm.

- Szczególne znaczenie ma włączenie do listy sankcji spółki „ABS ZEIM Automatyzacja”. Firma nie tylko należy do grupy ABS Electro, ale także dostarcza sprzęt do rafinerii ropy naftowej, magazynów i obiektów transportowych dużych rosyjskich firm naftowych i gazowych. To kolejny dowód na to, że rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy opiera się na rozległej sieci przedsiębiorstw działających w strategicznych sektorach gospodarki” – dodał doradca ukraińskiego prezydenta.

Własiuk zauważa również, że Ukraina już 14 marca włączyła wszystkie osoby fizyczne i prawne, wobec których UE nałożyła dziś sankcje, do swojego pakietu sankcji. Podkreślił, że „im szybciej takie rozwiązania zostaną zsynchronizowane między krajami koalicji sankcji, tym mniej możliwości będzie miała Rosja, aby utrzymać produkcję krytycznych komponentów swojej broni”.