Ukraińskie drony od tygodni atakują cele w głębi Rosji, uderzając m.in. w infrastrukturę paliwową. Dwa dni temu drony zaatakowały jednak również m.in. kompleks magazynowo-dystrybucyjny Wildberries w Podolsku, w obwodzie moskiewskim.

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Wielki pożar i ewakuacja centrum logistycznego rosyjskiego Amazona w Krasnodarze

Tej nocy w płomieniach, po ataku dronów, stanęło centrum logistyczne Wildberries w Krasnodarze. W czasie ataku na stolicę obwodu krasnodarskiego uszkodzone zostały również dwa bloki mieszkalne, na które spadły szczątki strąconych dronów – wynika z informacji przekazywanych przez lokalne władze.

W znajdującej się w obwodzie krasnodarskim stanicy Dinskaja uszkodzone zostały dwa domy jednorodzinne.

W ataku na centrum logistyczne Wildberries ranne zostały trzy osoby. Firma poinformowała o ewakuacji zaatakowanego kompleksu. Na zdjęciach i nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać rozległy pożar na terenie obiektu.

Po ukraińskim ataku płonie skład paliw w Kraju Krasnodarskim

Zaatakowany został również skład paliw, znajdujący się w mieście Armawir, w Kraju Krasnodarskim. Skład miał zostać zaatakowany przez ponad 16 dronów – informują miejskie władze.

„Armawir doświadczył dziś jednego z największych ataków, skład paliw w północnej strefie przemysłowej został zaatakowany przez ponad 16 bezzałogowych statków powietrznych. Służby ratunkowe informują, że w wyniku ataku doszło do pożaru na terenie obiektu, który objął 800 m2” – głosi komunikat władz na komunikatorze Max.

Władze podają, że z ogniem walczy ponad 40 strażaków i 9 jednostek sprzętu gaśniczego.

Kolejnym zaatakowanym przez Ukraińców w nocy celem jest kompleks magazynowy w Niewinnomyssku, w Kraju Stawropolskim. Z doniesień płynących z Rosji wynika, że to również było centrum logistyczne Wildberries. W wyniku ataku dwie osoby zostały ranne – poinformował gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow. Zaatakowany kompleks znajduje się na przedmieściach miasta.

Ukraińskie ataki zakłócają działania lotnisk w Petersburgu i Królewcu

Ukraińcy atakowali również obwód leningradzki – w związku z zagrożeniem z powietrza tymczasowo działanie zawiesiło lotnisko Pułkowo – międzynarodowy port lotniczy znajdujący się 20 km od Petersburga.

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował też, że w związku z ograniczeniem w dostępności przestrzeni powietrznej nad obwodem leningradzkim, możliwa jest zmiana rozkładu lotów na lotnisku Królewiec-Chrabrowo w graniczącym z Polską obwodzie królewieckim.

Władze obwodu leningradzkiego poinformowały o strąceniu sześciu ukraińskich dronów.