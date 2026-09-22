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Monika Piątkowska
Startuję w momencie, kiedy po bardzo brutalnej kampanii referendalnej został odwołany prezydent miasta, który dał preteksty do odwołania. Nie zmienia to postaci rzeczy, że w tę kampanię wpompowano mnóstwo pieniędzy. Dziś już to wiemy, bo mamy sprawozdanie. Dość jednostronnie – przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, tworzone przez mojego największego kontrkandydata. A miasto stoi przed potwornie ważnymi wyzwaniami. Kraków jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce i jesteśmy na takiej granicy, przy której możemy brać pod uwagę, że w którymś momencie miasto może utracić swoją samodzielność budżetową. Nie mamy planu ogólnego, nie mamy strategii rozwoju – dwóch największych dokumentów strategicznych, które miasto powinno mieć. Potrzebujemy realnego wsparcia polskiego rządu, żeby Kraków mógł odbić się od tej trudnej sytuacji.
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