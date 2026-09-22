Przemówienie amerykańskiego prezydenta rozpoczęło się po godz. 16 czasu polskiego. Donald Trump zaczął od chwalenia Stanów Zjednoczonych pod swoimi rządami, nawiązał też do 250. rocznicy powstania kraju, obchodzenej w tym roku. – Mogę z dumą ogłosić, że Ameryka wróciła, a nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Naszej gospodarki zazdrości nam cały świat, nasze wojsko jest najpotężniejsze – mówił, dodając, że Stany Zjednoczone dysponują także najlepszą na świecie technologią, są liderami praktycznie w każdej dziedzinie, a ich sektor energetyczny napędza świat. – Nasz naród się rozrasta, nasza potęga rośnie – mówił.

Reklama Reklama

Prezydent USA przekonywał, że wskaźniki ubóstwa wśród Afroamerykanów i Latynosów osiągnęły historycznie niskie poziomy, a dochody gospodarstw domowych wzrosły do ​​najwyższego poziomu w historii. – Po poprzedniej administracji odziedziczyliśmy ciemne wieki Ameryki i przekształciliśmy je w złoty wiek Ameryki – mówił Trump, chwaląc się swoimi osiągnięciami w dziedzinie gospodarki, walki z przestępczością oraz powstrzymaniem nielegalnej imigracji. – Dwa lata temu nasz kraj był martwy, a teraz mamy najgorętszy kraj na świecie – ocenił.

Donald Trump na forum ONZ mówi o „wielkim błędzie Iranu”

Donald Trump mówił też o polityce zagranicznej i konfliktach zbrojnych. Zadeklarował, że nie chce pozwalać, by zagrożenia i problemy narastały. – Gdy inni tylko mówili, ja działałem. Gdy inni mówili o pokoju, ja zaprowadzałem pokój. Gdy inni ignorowali zagrożenia, ja stawiałem im czoła – stwierdził.

Prezydent USA odniósł się do stosunków USA z „fanatycznym reżimem Iranu”. – Gdy tylko objąłem urząd, rozpocząłem negocjacje z Iranem i zaoferowałem mu pełną współpracę gospodarczą w zamian za wygaszenie jego programu nuklearnego i zawieszenie wsparcia dla terrorystów. Iran całkowicie odmówił, to był wielki błąd – mówił, dodając, że następnie podczas operacji Midnight Hammer siły zbrojne USA zniszczyły irański program jądrowy, grzebiąc go „pod górami gruzu”. – I znów wzywałem ich do zawarcia umowy, i znów odmówili – kontynuował.

Prezydent USA Donald Trump na forum ONZ Foto: REUTERS/Mike Segar

Trump powiedział też, że musi podjąć decyzję w sprawie Iranu. Stwierdził, że może zawrzeć porozumienie, które pozwoliłoby na odbudowę irańskiej gospodarki, lub dokonać szybkiego zniszczenia Islamskiej Republiki Iranu. – Czy mam ich wysłać do piekła, bez szans na przeżycie, bez nadziei na przyszłą wielkość? – zastanawiał się. Następnie ocenił, że irańskie władze zdecydują się na zawarcie porozumienia tuż po listopadowych wyborach do Kongresu (midterms), oceniając, że inne zachowanie ze stron Iranu byłoby pozbawione sensu. Trump mówił też, że irańska marynarka wojenna oraz siły powietrzne zostały zniszczone podcza operacji Epic Fury. Podkreślił, że przestała istnieć także irańska gospodarka, a inflacja w Iranie znacznie przekracza 300 proc.

W przemówieniu na forum ONZ amerykański prezydent podał, że w ostatnim czasie marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych zapewniła bezpieczny transport przez cieśninę Ormuz miliarda baryłek ropy. Donald Trump nazwał Iran największym sponsorem terroryzmu na świecie i wezwał kraje do utrzymywania presji na Teheran. Mówił, że w tym roku irańskie władze wymordowały ponad 70 tys. obywateli swojego kraju.

Donald Trump: Tchórze i zdrajcy mówią nieprawdę, USA mają więcej amunicji niż potrzebują

Donald Trump zaprzeczył doniesieniom mówiącym o tym, że Stanom Zjednoczonym kończy się amunicja. W ubiegłym tygodniu Inspektor Generalny Pentagonu podał w raporcie, że od 28 lutego do 30 czerwca wojna przeciwko Iranowi kosztowała USA około 33,4 mld dol., z czego 22,3 mld to koszt zużytej amunicji. Według danych Departamentu Obrony USA i szacunków Biura Budżetowego Kongresu USA (CBO), podczas wojny z Iranem USA zużyły ponad połowę swoich najnowocześniejszych pocisków do systemu Patriot, jedną trzecią pocisków Tomahawk oraz blisko połowę przechwytujących rakiet THAAD. Pentagon ostrzegł sojuszników, że dostawy niektórych kluczowych rodzajów broni mogą opóźnić się nawet o pięć lat – podał Bloomberg.

– Tchórze i zdrajcy z rozkoszą powiedzieliby, że Stanom Zjednoczonym kończy się amunicja, ale to nieprawda. Mamy więcej amunicji niż bylibyśmy w stanie zużyć i produkujemy ją w dotąd niespotykanych ilościach – powiedział na forum ONZ Trump. Zadeklarował, że USA powiększają swoje zapasy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. – Co więcej, w najbliższej przyszłości zostaną otwarte wielkie zakłady produkujące amunicję. Powstaje ich teraz 18, są budowane przez największe firmy zbrojeniowe na świecie, niektóre wkróce zostaną otwarte – kontynuował, zapowiadając zwiększenie tempa dostaw pocisków i amunicji dla sojuszników.

Prezydent USA przepowiada koniec wojny na Ukrainie i upadek Kuby

Prezydent USA odniósł się także do wojny na Ukrainie. – Bardzo ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i zakończymy to (wojnę – red.). Myślę, że stanie się to szybciej niż ludzie sądzą – oświadczył, dodając, że Rosjanie i Ukraińcy „mają już dość”. – Każdego miesiąca ginie 25 tys. młodych ludzi po obu stronach, głównie żołnierzy. Widzę zdjęcia z pola walki i nie chcę już więcej takich obrazów, to okropne – dodał, nie wykluczając nałożenia na Rosję kolejnych sankcji, do czego zyskał uprawnienia na mocy niedawno uchwalonej ustawy imienia Lindseya Grahama.

– Moja administracja dąży również do zasadniczej zmiany sytuacji na Kubie, gdzie komunistyczny reżim znajduje się pod ogromną presją – mówił w Nowym Jorku Donald Trump. – To całkowicie upadłe państwo – dodał, przewidując klęskę kubańskiego państwa. Gdy wypowiedział te słowa, kubańska delegacja pod wodzą ministra spraw zagranicznych Bruno Rodrígueza Parrilli opuściła salę.

Amerykański prezydent zapowiedział także natychmiastowe rozpoczęcie procesu rozwijania znacznej obecności wojskowej USA na Grenlandii, w tym „dwie duże bazy”.

„Superinteligencja” zamiast „sztucznej inteligencji”. Donald Trump proponuje zmianę

W wystąpieniu na forum ONZ Donald Trump zaproponował również, żeby zmienić nazwę sztucznej inteligencji (AI) i zacząć stosować termin „superinteligencja” (SI). Argumentował, że określenie „sztuczna” sugeruje, że AI jest fałszywa, co nie odpowiada rzeczywistości.

– Stany Zjednoczone całkowicie odrzucają wszelkie próby stworzenia globalistycznego systemu kontroli nad sztuczną inteligencją – oświadczył. Dodał, że sztuczna inteligencja jest wspaniała, ale zastrzegł, że trzeba zachować ostrożność. – Każda nowa technologia przynosi ze sobą wyzwania i superinteligencja nie jest wyjątkiem, jednak ci sami ludzie, którzy mówili, że z powodu globalnego ocieplenia (którego nazwę zmieniono na „zmiany klimatyczne”, ponieważ planeta się schładzała, nie nagrzewała) wszyscy umrzemy w ciągu 12 lat, a nikt nie umarł, teraz oni mówią, że AI zabije nas wszystkich, że roboty nas zaatakują i że wszystko skończy się katastrofą – mówił. Podkreślił jednocześnie, że „wygra wszystko” ten, kto wygra wyścig na polu AI.

– A teraz mamy znaczną przewagę nad Chinami i wszystkimi pozostałymi, i mamy zamiar utrzymać ten stan rzeczy – przekonywał Trump. Zapowiedział, że nie zamierza hamować rozwoju czegoś, co będzie miało większe znaczenie niż rewolucja przemysłowa lub powstanie internetu.

W Nowym Jorku trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rozpoczął się tydzień wysokiego szczebla

Doroczna 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ została zainaugurowana w Nowym Jorku we wtorek 8 września. Dwa tygodnie później, 22 września, rozpoczął się z kolei tzw. tydzień wysokiego szczebla, który potrwa do 28 września. Sesja odbywa się pod hasłem przewodnim „Przywracanie zaufania, stawianie czoła transformacji: ONZ służy wszystkim”.

Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki w ONZ: Dotychczasowy ład kruszeje na naszych oczach Staję tu po raz pierwszy jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i czuję z tego powodu wielką dumę, ale mam jednocześnie świadomość, przed jak powa...

Od 22 września przed Zgromadzeniem Ogólnym wystąpi niemal 130 przywódców państw, w tym prezydent RP Karol Nawrocki. Debatę tę zainaugurowali przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilur Rahman i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

W swym przemówieniu Guterres ocenił, że geopolityczne podziały na świecie pogłębiają się, a nierówności rosną. Szef ONZ przestrzegał też przed zagrożeniem ze strony sztucznej inteligencji, zaznaczając, że autonomiczne systemy uzbrojenia przechodzą ze strefy science fiction do wojskowej rzeczywistości, a jednocześnie instytucje i systemy sprawowania władzy odzwierciedlają „realia i interesy minionej epoki”. – Sama siła militarna nie zapewni pokoju – przekonywał, zwracając uwagę na cyfilne ofiary konfliktów na Bliskim Wschodzie, w Sudanie i na Ukrainie.

Sekretarz generalny ONZ António Guterres podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Foto: REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Pierwszego dnia wystąpić mają jeszcze m.in. prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham i premier Japonii Sanae Takaichi..

Polskiej delegacji w Nowym Jorku przewodzi prezydent Karol Nawrocki, który ma wystąpić podczas debaty generalnej 23 września, o godzinie 15.00 czasu lokalnego (21.00 czasu polskiego). W skład polskiej delegacji wchodzi też wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.