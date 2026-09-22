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Jason Arday (1985-2026) był naukową supergwiazdą, najmłodszym czarnoskórym profesorem Cambridge. Na zdjęciu w Londynie uczestnicy czuwania po jego śmierci; 17 sierpnia 2026 r.
„Mulholland Drive” Davida Lyncha to jeden z najwybitniejszych, ale zarazem najsmutniejszych filmów, jakie widziałem. Jakże przekonująco opowiada historię o ludzkich marzeniach, o tym, jak te marzenia się rozwiewają, i o tym, jak tragiczne może to mieć konsekwencje. Widz tak po ludzku współczuje głównej bohaterce, niespełnionej aktorce, choć ta przecież popełnia także zdecydowanie złe czyny, w tym morderstwo powodowane zazdrością.
Ta historia mi się przypomina, gdy obserwuję tragiczne losy brytyjskiego naukowca Jasona Ardaya, który zrobił błyskotliwą karierę, by wkrótce – zależnie od wersji – zostać przyłapanym na oszustwach lub też paść ofiarą rasistowskich uprzedzeń.
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