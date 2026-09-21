Fragment książki Bartosza Bieliszczuka i Ernesta Wyciszkiewicza „Nord Stream za wszelką cenę. Anatomia gazowego przymierza”, która ukaże się we wrześniu nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Równolegle do zabiegów o uruchomienie gazociągu Rosja przygotowywała grunt pod pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Kryzys gazowy z 2021 r. nie był jedynym sygnałem. Jesienią doszedł do niego wywołany przez Białoruś kryzys graniczny, w którym przywożonych z Afryki i Azji migrantów wykorzystywano do forsowania granicy z Litwą, Łotwą i Polską z zamiarem destabilizowania sytuacji społeczno–politycznej. Presja energetyczna, polityczna i operacje hybrydowe tworzyły jeden mechanizm oddziaływania.