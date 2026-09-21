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Otwarcie Nord Stream 1, 8 listopada 2011 r. Poza Angelą Merkel, kanclerzem Niemiec i Dmitrijem Miedwiediewem, prezydentem Rosji, w uroczystości uczestniczą (od lewej w pierwszym rzędzie): Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec, szef rady nadzorczej konsorcjum Nord Stream, François Fillon, premier Francji, Mark Rutte, premier Holandii, Günhter Oettinger z CDU, komisarz UE ds. energii i Erwin Sellering, premier Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie
Fragment książki Bartosza Bieliszczuka i Ernesta Wyciszkiewicza „Nord Stream za wszelką cenę. Anatomia gazowego przymierza”, która ukaże się we wrześniu nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji
Równolegle do zabiegów o uruchomienie gazociągu Rosja przygotowywała grunt pod pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Kryzys gazowy z 2021 r. nie był jedynym sygnałem. Jesienią doszedł do niego wywołany przez Białoruś kryzys graniczny, w którym przywożonych z Afryki i Azji migrantów wykorzystywano do forsowania granicy z Litwą, Łotwą i Polską z zamiarem destabilizowania sytuacji społeczno–politycznej. Presja energetyczna, polityczna i operacje hybrydowe tworzyły jeden mechanizm oddziaływania.
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