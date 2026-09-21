W piśmie do prezydenta Karola Nawrockiego, Maciej Berek przypomniał, że na sędziego Trybunału Konstytucyjnego został wybrany 4 września, a jego kadencja miała rozpocząć się w minionym tygodniu. Dalej podkreślił, że ustawa o statusie sędziów TK nakłada na niego obowiązek złożenia ślubowania.

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Wskazał, że zgodnie z przepisami niezłożenie ślubowania na sędziego TK – potraktowane jako odmowa jego złożenia – mogłoby skutkować „zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK”. W jego opinii argument ten dodatkowo uzasadnia konieczność złożenia przez niego ślubowania „bez zbędnej zwłoki”.

„Zwracam się więc z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu umożliwienia mi złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – zaapelował Berek.

Wątpliwości w sprawie stażu prawniczego Macieja Berka

Jeszcze przed wyborem Macieja Berka na sędziego TK przez Sejm, posłowie opozycji i prezydencka kancelaria wskazywali na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym. W reakcji na te wątpliwości były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

Już po wyborze Berka przez Sejm, Kancelaria Prezydenta skierowała do Kancelarii Sejmu pismo w sprawie „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka. Szef KPRP Zbigniew Bogucki stwierdził, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK „nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach, a Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w sprawie Berka z prezydentem i jego kancelarią.

Na tym sprawa się jednak nie zakończyła. W ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Z kolei Bogucki poinformował w ubiegły czwartek, że ponownie skierował do Marszałka Sejmu pismo w tej sprawie.