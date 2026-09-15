Straż miejska z nowymi uprawnieniami. Ważne zmiany wchodzą od 15 września
Zgodnie z nowymi przepisami straż miejska będzie mogła skuteczniej egzekwować prawo m.in. wobec nieostrożnych kierowców i pieszych na torach, handlowców sprzedających energetyki nieletnim oraz właścicieli czworonogów.
Najbardziej dotkliwe finansowo zmiany uderzają w kierowców i pieszych lekceważących zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zgodnie z włączonym do katalogu uprawnień strażników miejskich art. 97a Kodeksu wykroczeń, funkcjonariusze mogą nakładać mandaty od 2000 zł do nawet 3000 zł za:
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Do tej pory wyciągnięcie konsekwencji za celowe niestosowanie się do poleceń strażnika miejskiego (np. odmowa stanięcia w wyznaczonym miejscu czy utrudnianie kontroli) wiązało się z koniecznością wzywania patrolu policji lub skierowania sprawy do sądu. Nowelizacja wprowadza do uprawnień mandatowych art. 65a Kodeksu wykroczeń, dający funkcjonariuszom prawo do nakładania natychmiastowego mandatu do 500 zł za lekceważenie ich poleceń.
Rozporządzenie mocno akcentuje ochronę dzieci i młodzieży, egzekwując przepisy dwóch ważnych ustaw:
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Właściciele czworonogów muszą przygotować się na ściślejszą kontrolę. Uchylanie się od corocznego, obowiązkowego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie będzie skutkować mandatem do 500 zł. Identyczna kara grozi za przewóz zwierząt domowych w celach niehandlowych bez spełnienia wymogów formalno-weterynaryjnych (np. brak chipu, paszportu lub wymaganych badań).
W obszarze ekologii i porządku miejskiego strażnicy zyskali narzędzia do szybkiego egzekwowania:
Nowe przepisy mają pozwolić na odciążenie policji oraz skrócenie czasu interwencji. Straż Miejska zapowiedziała rozpoczęcie intensywnych działań w wymienionych obszarach.
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