Zgodnie z nowymi przepisami straż miejska będzie mogła skuteczniej egzekwować prawo m.in. wobec nieostrożnych kierowców i pieszych na torach, handlowców sprzedających energetyki nieletnim oraz właścicieli czworonogów.

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Bezwzględne kary na przejazdach kolejowych

Najbardziej dotkliwe finansowo zmiany uderzają w kierowców i pieszych lekceważących zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zgodnie z włączonym do katalogu uprawnień strażników miejskich art. 97a Kodeksu wykroczeń, funkcjonariusze mogą nakładać mandaty od 2000 zł do nawet 3000 zł za:

Wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd przy opuszczonych, opuszczających się lub niedokończonych w podnoszeniu zaporach,

Ignorowanie czerwonego (lub migającego) światła sygnalizatora,

Wjazd na torowisko w sytuacji, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy (ryzyko utknięcia między rogatkami).

Koniec z ignorowaniem munduru i ochrona autorytetu

Do tej pory wyciągnięcie konsekwencji za celowe niestosowanie się do poleceń strażnika miejskiego (np. odmowa stanięcia w wyznaczonym miejscu czy utrudnianie kontroli) wiązało się z koniecznością wzywania patrolu policji lub skierowania sprawy do sądu. Nowelizacja wprowadza do uprawnień mandatowych art. 65a Kodeksu wykroczeń, dający funkcjonariuszom prawo do nakładania natychmiastowego mandatu do 500 zł za lekceważenie ich poleceń.

Bezpieczeństwo najmłodszych: zakaz energetyków i Standardy Ochrony

Rozporządzenie mocno akcentuje ochronę dzieci i młodzieży, egzekwując przepisy dwóch ważnych ustaw:

Sprzedaż napojów z kofeiną lub tauryną - strażnicy mogą nakładać kary do 2000 zł w sklepach, restauracjach czy automatach za sprzedaż tzw. energetyków osobom poniżej 18. roku życia (odpowiedzialność ponosi sprzedawca i kierownik placówki).

Standardy Ochrony Małoletnich - kontrole w szkołach, przedszkolach czy klubach sportowych pozwolą karać (nagana lub mandat do 250 zł) za brak wdrożenia procedur chroniących dzieci przed przemocą.

Obowiązkowe szczepienia psów i przepisy weterynaryjne

Właściciele czworonogów muszą przygotować się na ściślejszą kontrolę. Uchylanie się od corocznego, obowiązkowego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie będzie skutkować mandatem do 500 zł. Identyczna kara grozi za przewóz zwierząt domowych w celach niehandlowych bez spełnienia wymogów formalno-weterynaryjnych (np. brak chipu, paszportu lub wymaganych badań).

Czyste powietrze, deratyzacja i zakaz fotografowania

W obszarze ekologii i porządku miejskiego strażnicy zyskali narzędzia do szybkiego egzekwowania:

Uchwał antysmogowych – mandaty do 500 zł za za nieprzestrzeganie lokalnych zakazów i ograniczeń dotyczących spalania paliw stałych w piecach.

Obowiązkowej deratyzacji - kary do 500 zł dla właścicieli, posiadaczy i zarządców nieruchomości za zaniedbanie stanu higieniczno-sanitarnego posesji.

Ochrony obiektów strategicznych - fotografowanie lub filmowanie obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej oznaczonych specjalnym znakiem zakazu będzie kosztować do 500 zł, a rejestrujący sprzęt może ulec przepadkowi.

Nowe przepisy mają pozwolić na odciążenie policji oraz skrócenie czasu interwencji. Straż Miejska zapowiedziała rozpoczęcie intensywnych działań w wymienionych obszarach.