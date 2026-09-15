Budujący w Warszawie, Krakowie i Gdańsku deweloper Victoria Dom rusza z ofertą obligacji na podstawie zatwierdzonego wiosną prospektu. Deweloper chce sprzedać w wariancie bazowym 150 tys. papierów, każdy o wartości nominalnej 1 tys. zł. Jeśli popyt dopisze, pula będzie mogła zostać powiększona o 100 tys. do 250 tys. Oznacza to, że Victoria chce zebrać od inwestorów 150-250 mln zł. Prospekt umożliwia przeprowadzenie emisji o wartości do 500 mln zł.

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Zapisy będą przyjmowane od 15 do 28 września przez DM Michael/Ström.

Victoria Dom kolejny raz chce zamienić droższy dług na tańszy

Marża zostanie ustalona w oparciu o book-building, Victoria Dom proponuje zakres 3,8-4,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W ostatnim czasie deweloper zamieniał starszy dług na tańszy. Jesienią 2025 r. udało się uzyskać marżę 4,1 pkt. proc.

Spółka podała, że cena emisyjna nowych papierów może zostać uiszczona z wykorzystaniem potrącenia z wierzytelnością inwestora z tytułu obligacji serii P2023C (zapadają w sierpniu 2027 r., mają wartość 50 mln zł, a marża to 4,95 pkt. proc. ponad WIBOR 6M), serii Z (zapadają w grudniu 2027 r., to 86,3 mln zł i 4,8 pkt. proc. marży) lub serii P2024A (zapadają w styczniu 2028 r., to 50 mln zł i 4,8 pkt. proc. marży).

Na Catalyście jest w sumie sześć serii papierów o wartości blisko 590 mln zł.

– Emisja wpisuje się w naszą konsekwentną politykę finansową. Pozyskane środki zostaną przeznaczone głównie na refinansowanie istniejącego zadłużenia obligacyjnego, co pozwoli na utrzymanie stabilnej struktury finansowania oraz wysokiej elastyczności finansowej. Obecność na rynku obligacji pozostaje dla nas ważnym elementem dywersyfikacji źródeł finansowania i wspiera realizację dalszych planów rozwojowych Victoria Dom – skomentował wiceprezes ds. finansowych Waldemar Wasiluk.

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Victoria Dom ze wzrostem sprzedaży mieszkań

Spółka sprzedała w I półroczu 803 mieszkania, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej. Implikuje to sprzedaż 379 lokali w II kwartale – to o 16 proc. więcej rok do roku i 11 proc. mniej niż w I kwartale. W całym 2026 r. spółka liczy na znalezienie nabywców na 1600 lokali.

W I półroczu spółka przekazała klientom 461 lokali, plan na cały rok to wydanie kluczy do ok. 1800 mieszkań.

Według wstępnych szacunków, w I połowie 2026 r. skonsolidowane przychody wyniosły ponad 297 mln zł – to o 9 proc. więcej niż deweloper raportował w sprawozdaniu rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży 97 mln zł, co oznacza rentowność prawie 33 proc. Rok wcześniej Victoria nokautowała pierwszą marżą, która sięgała 45 proc. – w efekcie zysk brutto ze sprzedaży okazał się w bieżącym półroczu o 21 proc. mniejszy. Zysk operacyjny sięgnął prawie 55 mln zł, o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej, a czysty zysk skurczył się o 57 proc., do 16 mln zł. Dług netto wynosił 544 mln zł.

W 2025 r. Victoria zaksięgowała 854 mln zł przychodów i 343 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (rentowność 40 proc.). Zysk netto wyniósł 151 mln zł.