Kompleks biurowy Nowy Format powstaje u zbiegu ul. Grzegórzeckiej, Rogozińskiego i Alei Pokoju w centrum Krakowa. Utworzą go trzy budynki o łącznej powierzchni ok. 48 tys. mkw.

Biura, usługi, ogród

W pierwszym etapie inwestycji powstanie ośmiokondygnacyjny biurowiec Nowy Format A1, który zaoferuje 21,4 tys. mkw. powierzchni najmu klasy A. Planowany termin oddania budynku do użytkowania to III kwartał 2028 r.

– Budynek został zaprojektowany tak, by osiągnąć zerową emisję CO2 netto na poziomie operacyjnym i działać bez podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – informują przedstawiciele dewelopera, spółki Skanska.

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Na parterach budynków zaplanowano lokale gastronomiczne (kawiarnia połączona z piekarnią, bistro). Niedaleko są tereny zielone i rekreacyjne, a przy samym budynku powstanie ogród o powierzchni ok. 1,8 tys. mkw. Na terenie inwestycji zaplanowano także ponad 300 mkw. zielonych tarasów dla najemców oraz miejski sad owocowy.

Skanska planuje uzyskać dla nieruchomości takie certyfikaty jak WELL Core & Shell oraz LEED Core & Shell. Pierwszy budynek kompleksu zostanie wyposażony w zaawansowane narzędzia do bieżącego monitorowania zużycia mediów i ich przeliczania na emisję CO2, co ułatwi najemcom raportowanie ESG.

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Pro

– Już w kolejnym budynku z naszego portfolio wprowadzimy także innowacyjny system WasteTracker, pozwalający na precyzyjne śledzenie generowanych odpadów – mówią przedstawiciele dewelopera.

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Biurowiec zasilany energią odnawialną

– Nowy Format A1 to budynek, w którym innowacje mają bezpośrednie przełożenie na niższe koszty operacyjne – mówi cytowany w komunikacie Roland Jarosz, wiceprezes wykonawczy ds. operacyjnych w spółce Skanska. – Budynek został zaprojektowany bez podłączenia do sieci ciepłowniczej, bazując w pełni na elektrycznym modelu operacyjnym, co ma ustanowić nowy standard efektywności energetycznej. To nie jest dodatkowy element projektu, lecz jedno z jego kluczowych założeń. Cały kompleks będzie w 100 proc. zasilany energią odnawialną, potwierdzoną gwarancjami pochodzenia.

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Arkadiusz Rudzki, wiceprezes spółki Skanska Commercial Development Europe, dopowiada, że Kraków to największy regionalny rynek biurowy w Polsce, jednak podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w centralnych lokalizacjach jest dziś bardzo ograniczona. – Nasza decyzja o rozpoczęciu budowy Nowego Formatu wynika bezpośrednio z potrzeb najemców i inwestorów – wyjaśnia.