Odpady na wagę, zielona energia, materiały z odzysku

Agnieszka Krzekotowska z firmy doradczej Colliers komentuje, że zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, wcześniej rozumiane jako podstawowe utrzymanie budynku, w ciągu zaledwie kilku lat ewoluowało w kompleksowe zarządzanie obiektami o różnorodnych funkcjach – od biurowych, przez mieszkalne i handlowe, aż po rekreacyjne. – Coraz ważniejsze stają się takie aspekty jak energetyka i szeroko pojęte ESG – mówi ekspertka firmy Colliers.

Potwierdza, że ceny energii to wciąż jedno z największych wyzwań dla właścicieli i najemców nieruchomości.

– Dlatego tak pożądaną usługą w zakresie zarządzania nieruchomościami stało się doradztwo energetyczne, które włączyliśmy do naszej oferty. Eksperci z rynku energii, przy wsparciu zarządców, szczegółowo monitorują i analizują profile zużycia energii w budynkach w taki sposób, by dostosować dla nich indywidualny plan jej zakupu – wyjaśnia. – Ponadto, myśląc o strategii ESG klientów długofalowo, jako zarządca zmierzamy do zakupu energii bezpośrednio z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne. Część właścicieli budynków decyduje się na budowę własnych źródeł zielonej energii (panele fotowoltaiczne na dachu, inwestycje w farmy zlokalizowane poza terenem nieruchomości, w modelu off site on grid).

Ekspertka podkreśla, że zielone, certyfikowane biura, coraz częściej postrzegane są już jako standard, a nie przewaga konkurencyjna, co motywuje deweloperów do modernizacji budynków. - Właściciele budynków stoją więc przed wyborem: remontować budynki czy zmieniać ich funkcję. I coraz częściej decydują się właśnie na kompleksowe modernizacje, aby dostosować nieruchomości do nowoczesnych standardów. Przykładem może być budynek Saski Crescent, który właśnie przeszedł gruntowną modernizację, stając się komfortowym i przyjaznym środowisku miejscem pracy w doskonałej lokalizacji w warszawskim Śródmieściu – mówi. - Dziś stawka najmu wynosi tam 24 euro za mkw., nie ma więc wątpliwości, czy inwestycja ta była opłacalna.

Także Grzegorz Jamroziak z AFI Europe Poland zapewnia, że jego firma kładzie duży nacisk na zrównoważone praktyki budowlane i energooszczędne rozwiązania. - Staramy się minimalizować nasz ślad węglowy i promować przyjazne dla środowiska miejsca do życia i pracy, stosując zielone technologie i ekologiczne materiały – mówi Grzegorz Jamroziak, podając jako przykład krakowski biurowiec V.Offices, który uzyskał najwyższy w Polsce wynik certyfikacji BREEAM na poziomie Outstanding.