Do zmiany miejsca organizacji spotkania Klubu Wałdajskiego doszło w ostatniej chwili – konferencja ma odbyć się na przełomie września i października. Przyczyną przeniesienia spotkania z Soczi do Moskwy jest zagrożenie ze strony ukraińskich dronów, które regularnie atakują cele w głębi Rosji. 14 września ukraińskie drony zaatakowały Soczi, wywołując pożary na terenie miasta. 11 września celem ataku była rafineria w rejonie Soczi.

Reklama Reklama

Ukraińskie drony Foto: PAP

Uczestnicy Klubu Wałdajskiego dostali zaproszenia do Soczi. Potem dowiedzieli się, że jadą do Moskwy

Uczestnicy spotkania Klubu Wałdajskiego (chodzi o 120 osób) o zmianie miejsca konferencji dowiedzieli się w ubiegłym miesiącu, już po tym, gdy otrzymali zaproszenia do Soczi, położonego nad Morzem Czarnym, gdzie znajduje się rezydencja Władimira Putina. Zmiany dokonano na żądanie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Putina – podają dwa źródła „Financial Times”.

Od maja w wyniku ataków na rosyjskie rafinerie znajdujące się w rejonie Morza Czarnego zginęło co najmniej 19 osób, a dalszych 188 zostało rannych – wynika z informacji rosyjskiej agencji informacyjnej Agentstwo.

Ukraina w ostatnich miesiącach dokonywała ataków na cele znajdujące się nawet w rejonie koła podbiegunowego. Zaatakowane zostały m.in. duże zakłady w mieście Nowy Urengoj, około 3 000 km od granic Ukrainy.

Władimir Putin po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą przestał odwiedzać Soczi

Putin ostatni raz był w Soczi w czasie ostatniego spotkania Klubu Wałdajskiego na początku października. Tymczasem w ostatnim roku przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą (w 2021 roku) odwiedził Soczi 24 razy.

„Financial Times” zauważa, że przed wyborami parlamentarnymi, które wkrótce czekają Rosję, Putin zaczął częściej podróżować za granicę i kilkakrotnie odwiedził regiony na wschód od Uralu, unikając jednocześnie odwiedzania miast w europejskiej części Rosji znajdujących się w zasięgu ukraińskich dronów.

Na forum zapowiadana jest dyskusja o tym, „na ile da się zarządzać stosunkami międzynarodowymi i przewidywać ich rozwój w obliczu kryzysu instytucji”. Goście wysłuchają wystąpień m.in. szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, wicepremiera Rosji do spraw rozwoju gospodarczego i kompleksu paliwowo-energetycznego Aleksandra Nowaka i czołowego doradcy Putina Maksyma Oreszkina.