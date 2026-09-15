Duńskie wojsko poinformowało, że rosyjska fregata odpaliła dwie flary w kierunku śmigłowca wojskowego podczas jego rutynowej misji na wodach międzynarodowych u wybrzeży Danii. Flary minęły maszynę.

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Rosyjska fregata odpaliła flary w stronę duńskiego śmigłowca

Duńskie dowództwo obrony podało, że śmigłowiec wykonywał zadanie polegające na fotografowaniu rosyjskiej fregaty. Według wojska użycie flar było działaniem ostrzegawczym.

Flary są środkami pirotechnicznymi, które na morzu są zazwyczaj wykorzystywane jako sygnały ostrzegawcze. Duński minister obrony Jeppe Bruus poinformował w rozmowie z telewizją TV2, że w związku z incydentem rosyjski ambasador w Kopenhadze zostanie wezwany na spotkanie.

NATO reaguje na kolejne incydenty z udziałem Rosji

Do zdarzenia doszło w czasie rosnącej liczby incydentów związanych z rosyjską aktywnością w pobliżu państw NATO.

We wtorek nad ranem natowskie myśliwce zestrzeliły drona, który wleciał w litewską przestrzeń powietrzną od strony Białorusi – poinformowały litewskie władze.

„Dron, który właśnie wleciał w litewską przestrzeń powietrzną, został zniszczony przez natowskie myśliwce” – napisał na platformie X prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Podziękował również żołnierzom państw sojuszniczych za szybką reakcję.

„Wraz z nasileniem przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie, taka gotowość ma kluczowe znaczenie dla naszego regionu. Wspólnie z naszymi sojusznikami z NATO Litwa będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej” – dodał.

Rosyjskie okręty śledzone przez Wielką Brytanię, Norwegię i USA

Agencja Reutera informowała 10 września, że państwa NATO wykryły rosyjskie okręty podwodne prowadzące ćwiczenia związane z użyciem tajnej broni, która mogłaby służyć do uszkadzania kluczowych podmorskich kabli bez pozostawiania śladów.

Według dwóch zachodnich urzędników, cytowanych przez Reutersa pod warunkiem zachowania anonimowości, wspólna operacja Wielkiej Brytanii, Norwegii i Stanów Zjednoczonych pozwoliła śledzić i konfrontować rosyjskie jednostki na morzu. Okręty miały zostać powstrzymane przed ukończeniem ćwiczeń, a następnie opuściły ten obszar.