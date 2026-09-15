Policjanci przekonali Dariusza Mateckiego, aby opuścił teren uczelni. Następnie uchylili mu bramę, przez którą wyszedł na zewnątrz.

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Poseł PiS Dariusz Matecki przeskoczył przez ogrodzenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Wcześniej funkcjonariusze bez skutku uprzedzali posła PiS, aby nie łamał prawa, próbując przedostać się na ogrodzony teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dariusz Matecki ostrzegł z kolei interweniujących policjantów, że nie mogą utrudniać mu wejścia, ponieważ ze względu na immunitet parlamentarny nie wolno naruszać jego nietykalności cielesnej.

– Nie dotykaj mnie! Odsuń się! Mówię, żebyś mnie nie ruszał. To moja sprawa, jak się nabiję – miał krzyczeć poseł, którego słowa cytuje Interia.

RMF FM ustaliło, że w związku ze sprawą policja planuje wszczęcie przeciwko parlamentarzyście postępowania z artykułu 193 Kodeksu Karnego. Dotyczy on naruszenia miru domowego, za które grozi rok pozbawienia wolności.

Sprawa odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Od kilku dni trwa poważny spór w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ma on związek z odwołaniem w maju 2026 r. z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Decyzja, jak podkreślało Ministerstwo Sprawiedliwości, podjęta została po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnych opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Resort podał wówczas trzy główne powody odwołania. Pierwszy z nich dotyczył poważnych nieprawidłowości przy doktoratach. Drugim powodem była demonstracyjna aktywność polityczna. Z kolei trzecim – zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej.

Michał Sopiński kwestionował legalność decyzji, z którą nie godzą się również posłowie PiS. Po odwołaniu rektora Michała Sopińskiego jego obowiązki przejął prof. AWS dr hab. Sławomir Cudak.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości powstała w 2018 r.

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią zawodową służb państwowych. Utworzona została 31 sierpnia 2018 r. przez ministra sprawiedliwości jako Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. W 2023 r. zmieniła nazwę na obecną.

„W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku. Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych” – czytamy na stronie internetowej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.