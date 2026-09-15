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Polska prawica bez szans na porozumienie w tym roku. Wszystkie partie grają na siebie

Partie prawicowe wiedzą, że utworzenie przed wyborami wspólnego paktu senackiego, postawiłoby je w czasie wyborów w 2027 r. w lepszej sytuacji. Na razie jednak konkretne rozmowy się nie toczą, a ugrupowania starają się o to, by do wiosennych rozmów wystartować z jak najlepszej pozycji.

Publikacja: 15.09.2026 04:30

– Mam wielką nadzieję, że pakt senacki obejmujący całą prawicę nadal jest możliwy i że Senat będzie

– Mam wielką nadzieję, że pakt senacki obejmujący całą prawicę nadal jest możliwy i że Senat będzie po wyborach prawicowy – twierdzi Przemysław Czarnek

Foto: PAP/Artur Reszko

Michał Kolanko

Pakt senacki prawicy, porozumienie analogiczne do rozwiązania, które utorowało obecnej koalicji drogę do zdobycia większości w izbie wyższej parlamentu, jest dziś jedynym sygnałem, jaki prawica mogłaby wysłać wyborcom. To by im pokazało, że jest w stanie się dogadać i wspólnie rządzić. Żadne jednak konkretne rozmowy na temat miejsc na listach, okręgów, parytetów, deklaracji programowej jednak się nie toczą. A z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że mogą ruszyć najwcześniej wiosną 2027 r.

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