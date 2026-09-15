Alert został wysłany tuż przed godziną 3.00.

Reklama Reklama

Alert RCB odwołany po niespełna godzinie. Niektórzy nie zdążyli go otrzymać

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” – informacja o takiej treści trafiła do osób przebywających w województwie lubelskim (alert objął powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski) oraz w województwie podkarpackim (objął powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki).

Po niespełna godzinie alert został odwołany komunikatem: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty”.

RCB poinformowało jednocześnie, że w trakcie wysyłki pierwotnego alertu nadeszła informacja o ustaniu zagrożenia, co spowodowało przerwanie wysyłania ostrzeżeń. „W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem” – czytamy w komunikacie.

Równocześnie rozpoczęła się jednak wysyłka komunikatów odwołujących ostrzeżenie. „Może więc wystąpić sytuacja, w której część odbiorców otrzyma zarówno Alert RCB o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, natomiast część – ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki – otrzyma wyłącznie wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia. Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia” – tłumaczy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Dowództwo Operacyjne: Polska poderwała myśliwce w związku z aktywnością dronów odrzutowych

Tymczasem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców dyżurnych.

„Uwaga. W związku z aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej, wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji” – czytamy w komunikacie..

„Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – podkreśla Dowództwo..

Z informacji przekazywanych przez ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych wynika, że w nocy celem ataku dronów był m.in. graniczący z Polską obwód wołyński. Drony atakowały też Kijów.

Więcej informacji wkrótce