26-letni mężczyzna francuskiego pochodzenia wszedł na Varso Tower. Jest teraz w dyspozycji policji – przekazał PAP mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

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Incydent na Varso Tower. Zatrzymano kolejnego wspinacza z Francji

Policjanci zgłoszenie otrzymali w niedzielę o godz. 7.47. – Mężczyzna wszedł na dach, gdzie czekali na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Jest teraz w dyspozycji wolskiej policji – powiedział PAP Śniadała. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony.

27 września 2025 r. inny Francuz, 24-letni wspinacz Titouan Leduc również wszedł na elewację Varso Tower bez żadnych zabezpieczeń. Dotarł na dach na wysokość 230 metrów, gdzie od razu zatrzymała go policja. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego.

Varso Tower na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II na warszawskiej Woli, liczący 310 metrów (z iglicą), jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Na wysokości 230 metrów (53. piętro budynku) znajduje się taras widokowy, który jest najwyżej położonym punktem widokowym w Unii Europejskiej.