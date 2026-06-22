Z elewacji wieżowca Varso Tower na ziemię runęła szyba. Informacje o wypadku jako pierwszy podał portal TVN24, powołując się na relacje świadków oraz komunikaty służb publicznych i zarządcy nieruchomości. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

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Z 28. piętra Varso Tower wypadła szyba. To najwyższy budynek w UE

Mieszkańcy sąsiadujących budynków zostali obudzeni przez głośny huk około godziny 3 w nocy. Jak relacjonowała w rozmowie z redakcją Kontakt24 pani Gabriela, bezpośrednio po pierwszym uderzeniu z wysokości zaczęły odpadać kolejne odłamki szkła, co zmusiło lokatorów do natychmiastowego zabezpieczenia okien w swoich mieszkaniach. Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji niezwłocznie wygrodzili zagrożoną strefę drogi wewnętrznej.

Nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV potwierdziła portalowi TVN24, że oficjalne zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 4:00 nad ranem. Spadające elementy konstrukcji uległy całkowitemu pokruszeniu, zanieczyszczając pobliski chodnik oraz jezdnię. W wyniku upadku materiału uszkodzeniu uległ zaparkowany w sąsiedztwie samochód marki Fiat. Według oświadczenia policji nikt nie odniósł obrażeń, a właściciel pojazdu został poinformowany o procedurze i możliwości złożenia formalnego zawiadomienia.

Zarządca budynku ustalił przyczyny wypadku

Przedstawiciele firmy HB Reavis, będącej zarządcą kompleksu Varso przekazali w oświadczeniu dla TVN24, że doszło do jednostkowego uszkodzenia jednej z szyb elewacyjnych zlokalizowanych na 28. piętrze wieżowca. Ruch na wewnętrznym obszarze został wstrzymany, a do prac na wysokości skierowano specjalistyczne zespoły alpinistyczne, które zabezpieczyły uszkodzone elementy.

-Weryfikacja zdarzenia wykazała, że to efekt zjawiska znanego w branży jako spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, które może wystąpić wskutek wytrącenia się siarczku niklu, który w tym przypadku uaktywnił się dopiero po paru latach z powodu znacznych różnic temperatury zewnętrznej - wskazała Katarzyna Najdzik z HB Reavis.

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Czy elewacja Varso Tower stanowi zagrożenie?

Inwestor zapewnia, że fasada 53-piętrowego wieżowca jest w pełni bezpieczna i spełnia wszelkie rygorystyczne normy budowlane. Zastosowane nowoczesne szkło hartowane zostało zaprojektowane tak, aby w momencie pęknięcia rozpadać się na drobne, nieostre fragmenty, co minimalizuje zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów. Przedstawiciele HB Reavis zadeklarowali również, że pozostają w bezpośrednim kontakcie z poszkodowanymi właścicielami mienia.

To nie był pierwszy tego typu incydent w Varso Tower. TVN24 przypomniało, że do analogicznej sytuacji doszło we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas uszkodzeniu uległa szyba na 11. piętrze biurowca, której fragmenty spadły na teren ogródka kawiarnianego. Podobnie jak w przypadku dzisiejszego zdarzenia, tamten wypadek wydarzył się w godzinach nocnych, kiedy kawiarnia była zamknięta, dzięki czemu nikt nie ucierpiał.

Jaka jest wysokość Varso Tower?

Liczący 310 metrów wysokości wieżowiec Varso Tower został oficjalnie oddany do użytku we wrześniu 2022 r., a we wrześniu 2025 r. otwarto udostępniony tam taras widokowy. Obiekt dysponuje 70 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni. W skład kompleksu wchodzą także dwa niższe budynki boczne o wysokości 90 i 81 metrów, w których mieszczą się przestrzenie biurowe oraz hotel.