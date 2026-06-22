Varso Tower to najwyższy budynek w Unii Europejskiej
Z elewacji wieżowca Varso Tower na ziemię runęła szyba. Informacje o wypadku jako pierwszy podał portal TVN24, powołując się na relacje świadków oraz komunikaty służb publicznych i zarządcy nieruchomości. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.
Mieszkańcy sąsiadujących budynków zostali obudzeni przez głośny huk około godziny 3 w nocy. Jak relacjonowała w rozmowie z redakcją Kontakt24 pani Gabriela, bezpośrednio po pierwszym uderzeniu z wysokości zaczęły odpadać kolejne odłamki szkła, co zmusiło lokatorów do natychmiastowego zabezpieczenia okien w swoich mieszkaniach. Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji niezwłocznie wygrodzili zagrożoną strefę drogi wewnętrznej.
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Nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV potwierdziła portalowi TVN24, że oficjalne zgłoszenie wpłynęło do służb po godzinie 4:00 nad ranem. Spadające elementy konstrukcji uległy całkowitemu pokruszeniu, zanieczyszczając pobliski chodnik oraz jezdnię. W wyniku upadku materiału uszkodzeniu uległ zaparkowany w sąsiedztwie samochód marki Fiat. Według oświadczenia policji nikt nie odniósł obrażeń, a właściciel pojazdu został poinformowany o procedurze i możliwości złożenia formalnego zawiadomienia.
Przedstawiciele firmy HB Reavis, będącej zarządcą kompleksu Varso przekazali w oświadczeniu dla TVN24, że doszło do jednostkowego uszkodzenia jednej z szyb elewacyjnych zlokalizowanych na 28. piętrze wieżowca. Ruch na wewnętrznym obszarze został wstrzymany, a do prac na wysokości skierowano specjalistyczne zespoły alpinistyczne, które zabezpieczyły uszkodzone elementy.
-Weryfikacja zdarzenia wykazała, że to efekt zjawiska znanego w branży jako spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, które może wystąpić wskutek wytrącenia się siarczku niklu, który w tym przypadku uaktywnił się dopiero po paru latach z powodu znacznych różnic temperatury zewnętrznej - wskazała Katarzyna Najdzik z HB Reavis.
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Inwestor zapewnia, że fasada 53-piętrowego wieżowca jest w pełni bezpieczna i spełnia wszelkie rygorystyczne normy budowlane. Zastosowane nowoczesne szkło hartowane zostało zaprojektowane tak, aby w momencie pęknięcia rozpadać się na drobne, nieostre fragmenty, co minimalizuje zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów. Przedstawiciele HB Reavis zadeklarowali również, że pozostają w bezpośrednim kontakcie z poszkodowanymi właścicielami mienia.
To nie był pierwszy tego typu incydent w Varso Tower. TVN24 przypomniało, że do analogicznej sytuacji doszło we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas uszkodzeniu uległa szyba na 11. piętrze biurowca, której fragmenty spadły na teren ogródka kawiarnianego. Podobnie jak w przypadku dzisiejszego zdarzenia, tamten wypadek wydarzył się w godzinach nocnych, kiedy kawiarnia była zamknięta, dzięki czemu nikt nie ucierpiał.
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Liczący 310 metrów wysokości wieżowiec Varso Tower został oficjalnie oddany do użytku we wrześniu 2022 r., a we wrześniu 2025 r. otwarto udostępniony tam taras widokowy. Obiekt dysponuje 70 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni. W skład kompleksu wchodzą także dwa niższe budynki boczne o wysokości 90 i 81 metrów, w których mieszczą się przestrzenie biurowe oraz hotel.
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