W skład rady weszli: Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński – poinformował Trzaskowski.

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Rafał Trzaskowski o nowej Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego: Gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji

„Ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną” – napisał prezydent Warszawy.

Anna Walicka-Dąbrowska jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym oraz prawie własności intelektualnej, w przeszłości zdobywała doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego. Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka to zastępczyni dyrektora w Biurze Ładu Korporacyjnego, z kolei prof. Mariusz Bidziński jest Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Ginekologii Onkologicznej.

Afera w Szpitalu Południowym po publikacjach Zero.pl

Do wymiany Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym doszło w związku z aferą, którą ujawnił portal Zero.pl. Jak ujawnił ten portal radny KO Dawid Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, pełnił funkcję koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych, a ponadto politycy KO mieli być przyjmowani w placówce poza kolejnością i mogli liczyć na przeprowadzane ekspresowo badania.

W wyniku publikacji Zero.pl na temat Szpitala Południowego Dawid Kacprzyk zrzekł się członkostwa w KO, zrezygnował z funkcji radnego, zwrócił 500 tysięcy złotych na konto Szpitala Południowego oraz zakończył pracę w tej placówce medycznej.

Ponadto Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, któremu Szpital Południowy podlega, odwołał zarząd szpitala i jego radę nadzorczą, zapowiedział też odpolitycznienie tej ostatniej.

Oprócz zarobków Kacprzyka w Szpitalu Południowym oburzenie wywołały doniesienia o specjalnym traktowaniu w placówce osób związanych z KO. Miały one być przyjmowane poza kolejnością, a na wyniki badań czekały nie na SOR-ze, tylko w specjalnym „saloniku VIP”, który miał zostać zorganizowany w jednym z pomieszczeń należących do Warszawskiego Centrum Chorób Kręgosłupa.

W odwołanej przez Trzaskowskiego Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego zasiadali Robert Kempa (burmistrz Ursynowa, był przewodniczącym), Karolina Witkowska, Aldona Machnowska-Góra (wiceprezydent Warszawy) i Jerzy Sieńko.

Informując o odwołaniu Rady Nadzorczej Szpitala Południowego Marzena Gawkowska, wicerzeczniczka ratusza podkreślała w rozmowie z Polsat News, że nowy skład Rady ma być „wolny od politycznych powiązań”.