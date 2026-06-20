Nowi kandydaci zostali już zaakceptowani przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a do zakończenia procedury brakuje jedynie dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym m.in. zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.

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Nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym

O planowanych zmianach poinformowała Polsat News Marzena Gawkowska, wicerzeczniczka stołecznego ratusza.

Jak przekazała, decyzją prezydenta Warszawy Szpital Południowy ma otrzymać nowy skład rady nadzorczej, wolny od politycznych powiązań. Proces wdrażania tej decyzji już trwa.

W nowym składzie mają znaleźć się zarówno eksperci z obszaru ochrony zdrowia, jak i przedstawiciele administracji. Kandydatury zostały zatwierdzone przez Rafała Trzaskowskiego w piątek, natomiast ich formalne powołanie nastąpi po złożeniu kompletu dokumentów.

– Jeśli dokumenty zostaną dostarczone zgodnie z planem, formalne powołanie nowej rady powinno nastąpić w poniedziałek – przekazała Gawkowska.

Rafał Trzaskowski zapowiada odpolitycznienie miejskich spółek medycznych

O zmianach w Szpitalu Południowym mówił także sam Rafał Trzaskowski podczas piątkowej konferencji prasowej. Zapowiedział, że podobne działania obejmą również inne miejskie spółki medyczne.

– Nie będzie w nich polityków – podkreślił prezydent stolicy.

Dodał również, że proces wzmacniania miejskich podmiotów medycznych ma rozpocząć się jeszcze w czerwcu.

Z informacji opublikowanych na stronie Szpitala Południowego wynika, że od września 2025 r. w radzie nadzorczej placówki zasiadali: Robert Kempa jako przewodniczący, a także Karolina Witkowska, Aldona Machnowska-Góra oraz Jerzy Sieńko.

Decyzje władz Warszawy zapadły po publikacji portalu Zero.pl dotyczącej lekarza Dawida Kacprzyka. Według ustaleń portalu koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a zarazem radny Koalicji Obywatelskiej w Ursusie, miał osiągnąć w 2025 r. około 1,6 mln zł dochodu w trakcie specjalizacji z anestezjologii.

W publikacji pojawiły się także zarzuty, że politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani w placówce poza kolejnością. W reakcji na te doniesienia dotychczasowa rada nadzorcza Szpitala Południowego – na wniosek prezydenta miasta – odwołała w czwartek zarząd placówki.