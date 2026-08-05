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Michał Szułdrzyński: Rozłam w PiS. Gdzie dwóch się bije, tam prawda wychodzi na jaw

Rozłam w PiS sprawia, że politycy zaczynają ujawniać fakty, o których wcześniej milczeli. Marcin Horała krytykuje Telewizję Republika, Mateusz Morawiecki przypomina kulisy decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Wewnętrzna wojna odsłania kolejne tajemnice partii.

Publikacja: 05.08.2026 14:57

Premier Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Michał Szułdrzyński

Poseł Marcin Horała po rozłamie w PiS odkrył ku swemu „osłupieniu”, że Telewizja Republika nie jest wzorcem dziennikarskiej niezależności niczym niegdyś BBC. Dopiero gdy znalazł się po przeciwnej stronie politycznej barykady, dostrzegł tam dezinformację i podzielił się tą obserwacją na platformie społecznościowej X.

Inny poseł związany z Mateuszem Morawieckim, Paweł Jabłoński, uznał to za istotne na tyle, że podał ją dalej. Jak to się stało, że posłowie, którzy dotychczas byli w PiS, zaczynają dostrzegać takie rzeczy?

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