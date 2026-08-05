Poseł Marcin Horała po rozłamie w PiS odkrył ku swemu „osłupieniu”, że Telewizja Republika nie jest wzorcem dziennikarskiej niezależności niczym niegdyś BBC. Dopiero gdy znalazł się po przeciwnej stronie politycznej barykady, dostrzegł tam dezinformację i podzielił się tą obserwacją na platformie społecznościowej X.

Inny poseł związany z Mateuszem Morawieckim, Paweł Jabłoński, uznał to za istotne na tyle, że podał ją dalej. Jak to się stało, że posłowie, którzy dotychczas byli w PiS, zaczynają dostrzegać takie rzeczy?