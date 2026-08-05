Plaża i kąpielisko w miejscowości Sarbinowo w pobliżu Mielna (fot. ilustracyjna)
Jak podaje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w środę na wszystkich kąpieliskach strzeżonych zorganizowanych w tym sezonie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nad Bałtykiem można się bezpiecznie kąpać.
Temperatura wody w Bałtyku utrzymuje się na poziomie 19-20 st. Celsjusza.
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Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia; przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisko wywieszono z powodu zakwitu sinic.
Aktualizowane na bieżąco informacje o stanie kąpielisk znajdują się na: https://sk.gis.gov.pl/kapieliska w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
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