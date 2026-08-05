Lekarze zalecają ograniczenie wysiłku fizycznego oraz unikanie długotrwałego przebywania na słońcu w godzinach od 10.00 do 17.00. Wśród zaleceń wymienia się spożywanie lżejszych posiłków, dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu oraz planowanie codziennych aktywności na godziny poranne lub wieczorne.

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Aktualne prognozy przewidują, że do jutra temperatura we wschodniej części Chorwacji może wzrosnąć nawet do 42 stopni Celsjusza. Od piątku spodziewane jest ochłodzenie, któremu towarzyszyć będą deszcze, burze i znaczny spadek temperatury – najpierw w głębi kraju, a następnie na wybrzeżu Adriatyku.

Upał w Chorwacji. W czwartek 6 sierpnia możliwe 42 stopni Celsjusza, w weekend ochłodzenie i 30-35 stopni

„Fala upałów osiągnie swoje apogeum dzisiaj i jutro, a od piątku może nieco zelżeć – głównie w głębi kraju, gdzie w tym czasie możliwe są przelotne opady deszczu. W weekend temperatura w głębi lądu powinna spaść do poziomu zbliżonego do 30 stopni, podczas gdy na wybrzeżu Adriatyku utrzyma się w granicach 35. Na razie nic nie wskazuje na trwałą zmianę pogody ani znaczące opady w regionie, co oznacza, że susza się utrzyma. Stanowi to wyzwanie dla rolnictwa, zaopatrzenia w wodę pitną oraz sektora energetycznego” – poinformowała chorwacka stacja telewizyjna N1.

Portal Index zaznaczył, że fala upałów w połączeniu z długotrwałą suszą doprowadziła do historycznie niskich stanów wód w rzekach kraju i zaczęła powodować problemy w sektorze energetycznym, żegludze oraz zaopatrzeniu w wodę.

Chorwacja. Rekordowo niski stan wód w Drawie odsłonił m.in. niewybuch w Osijeku Foto: REUTERS/Antonio Bronic

We wschodniej części Chorwacji poziom wód w Dunaju i Drawie spadł do rekordowo niskich wartości. Chorwackie służby wodne ostrzegły, że w najbliższych dniach mogą wyschnąć rzeki Orljava, w pobliżu Pożegi we wschodniej Chorwacji, i Plitvica w pobliżu Varażdina na północy kraju. Niski poziom wód spowodował wstrzymanie ruchu promowego w Oborovie oraz wywołuje problemy w gospodarstwach rybnych i niektórych elementach systemu zaopatrzenia w wodę w Slawonii i Dalmacji.