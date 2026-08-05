Według informacji NBC News prace nad dokumentem nadzoruje podsekretarz obrony ds. polityki Elbridge Colby. Jak przekazały stacji osoby zaznajomione z planami Pentagonu, strategia ma odejść od wytycznych obowiązujących od dziesięcioleci. Colby ma odwiedzić amerykańskie Dowództwo Strategiczne (STRATCOM) w stanie Nebraska, odpowiedzialne za siły nuklearne USA, w tym międzykontynentalne pociski balistyczne, bombowce strategiczne i okręty podwodne z rakietami balistycznymi.

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Nowa strategia nuklearna USA: większa rola broni taktycznej

Jednym z najważniejszych elementów nowego dokumentu ma być aktualizacja scenariuszy użycia broni jądrowej przedstawianych prezydentowi USA na wypadek kryzysu. Celem zmian jest zwiększenie skuteczności odstraszania przeciwników oraz ograniczenie ryzyka, że konflikt konwencjonalny przerodzi się w wojnę nuklearną.

Pentagon od dłuższego czasu ostrzega, że po raz pierwszy w historii Stany Zjednoczone muszą jednocześnie brać pod uwagę zagrożenie ze strony dwóch mocarstw nuklearnych – Rosji i Chin.

W ubiegłym miesiącu Departament Obrony rozszerzył również listę zagranicznych instytucji uznawanych za powiązane z działalnością mogącą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu USA. Na liście znalazły się m.in. trzy czołowe chińskie uczelnie badawcze. Obecnie obejmuje ona około 130 instytucji z Chin, Rosji i Iranu.

Chiny i Rosja zacieśniają współpracę wojskową

Zmiany w amerykańskiej strategii zbiegają się z doniesieniami o pogłębiającej się współpracy wojskowej Pekinu i Moskwy. Według informacji „The Economist”, powołującego się na źródła w europejskim wywiadzie, Chiny dostarczają Rosji komponenty cywilne, takie jak silniki i elektronika, które następnie są wykorzystywane do produkcji dronów i innego uzbrojenia używanego w wojnie przeciwko Ukrainie.

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W zamian Pekin ma otrzymywać od Rosji dostęp do wiedzy wojskowej, danych wywiadowczych oraz zaawansowanych technologii. Według tych samych źródeł współpraca obejmuje m.in. modernizację chińskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz wsparcie przy projektowaniu nowoczesnych okrętów podwodnych o napędzie atomowym.