„Irańskie przywództwo jest niesamowicie dwulicowe! Proszą o spotkanie — niektórzy powiedzieliby nawet, że »błagają« o nie — rozmowy się rozpoczynają, kolejne są zaplanowane w najbliższym czasie, a oni otwarcie i z dumą twierdzą, że nie prowadzą żadnych rozmów, że nic nie jest omawiane i że rozmawiają wyłącznie z »Omanem«” - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

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Trump stawia Iranowi ultimatum. „Nigdy nie będzie miał broni jądrowej”

Zarzucił Irańczykom „puste gadanie” na temat tego, że cieśnina Ormuz będzie przez nich zarządzana. W rzeczywistości - kontynuował Trump - jest ona „całkowicie kontrolowana” przez amerykańskie siły zbrojne. Przypomniał o trwającej blokadzie irańskich portów.

„Nic nie przedostaje się do Iranu, chyba że tego chcemy, i nic się nie przedostanie, dopóki nie dojdzie do porozumienia albo całkowitej kapitulacji. Niezależnie od tego, czy Iran chce to przyznać, czy nie, faktycznie rozmawiamy o rozwiązaniu problemu, który oni sami stworzyli przez dziesięciolecia” - napisał prezydent. „To bardzo proste: IRAN NIGDY NIE BĘDZIE MIAŁ BRONI JĄDROWEJ!” - oznajmił.

W niedzielę Trump zapowiedział, że w poniedziałek rozpoczną się negocjacje z Irańczykami. Dzień wcześniej ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem.

Teheran zaprzecza. Iran twierdzi, że nie prowadzi rozmów z USA

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei oświadczył jednak, że jego kraj nie prowadzi obecnie rozmów z USA, omawia natomiast z Omanem tymczasową trasę dla statków przez cieśninę Ormuz.

Wojna USA i Izraela z Iranem wybuchła 28 lutego. 17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie rozejmowe, które miało być podstawą trwałego pokoju. Dalsze negocjacje utknęły jednak w impasie, obie strony zarzucały sobie łamanie wstępnej umowy i na początku lipca wróciły do niemal codziennych wzajemnych ataków.