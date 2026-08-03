W wyemitowanej w niedzielę rozmowie niemiecki dyplomata, obecnie ambasador Niemiec w Izraelu, uznał za „prawdopodobny scenariusz”, iż w Rosji dojdzie do mobilizacji.

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Putin może ogłosić mobilizację. Były ambasador: Rosja jest gotowa

- Warunki techniczne do jej przeprowadzenia są znacznie lepsze niż w 2022 roku. Cały system ewidencji osób podlegających służbie wojskowej został bowiem zdigitalizowany. Oznacza to, że młody mężczyzna otrzymuje na telefon wiadomość o treści: „Został pan zmobilizowany”. Jednocześnie wiadomość ta trafia do wszystkich placówek straży granicznej w całym kraju, wskutek czego nie można już opuścić Rosji - powiedział Graf Lambsdorff.

Ambasador Niemiec w Rosji w latach 2023-2026 zaznaczył, że „najbardziej uderzające w rosyjskiej propagandzie jest to, że zupełnie nie dba ona o spójność czy wewnętrzną logikę”. Zgodnie z jej przekazem jednego dnia Niemcy „zagrażają całemu kontynentowi”, a 24 godziny później są „całkowicie zrujnowane, a gospodarka leży na łopatkach, bo nie importuje się już rosyjskich surowców energetycznych”.

Rosja pod cyfrowym nadzorem. Kamery i rozpoznawanie twarzy w Moskwie

Graf Lambsdorff zrelacjonował, że Moskwa jest obecnie cała „usiana kamerami i systemami rozpoznawania twarzy”. Jak dodał: „Nie można wejść na żadną stację metra bez zarejestrowania twarzy przez kamerę i przeanalizowania obrazu przez oprogramowanie do rozpoznawania twarzy”.

W rozmowie poruszony został także temat ukraińskich ataków w głębi terytorium Rosji. Zdaniem Grafa Lambsdorffa w rezultacie ataków na rafinerie i braków paliwowych „wojna dotarła także do Moskwy”. - Jeden z czynników, które początkowo wiele osób postrzegało jako przewagę Rosji, a mianowicie ogromne rozmiary kraju, stał się obecnie, z punktu widzenia obrony powietrznej, wadą - skomentował niemiecki dyplomata.

„Nie będzie już ucieczki”. Były ambasador ujawnia, jak Rosja przygotowała się do mobilizacji