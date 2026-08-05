Jak podaje serwis nieruchomości Realtor.com, w 2025 r. 25,2 miliona dorosłych osób poniżej 35. roku życia mieszkało w domu rodzinnym. Jest to wyższy odsetek niż w czasie pandemii COVID-19.
Wiele osób wracających do rodziców pracuje zawodowo, lecz ich zarobki nie nadążają za inflacją. Spośród osób w wieku 25–34 lat mieszkających z rodzicami, ok. 7 na 10 jest zatrudnionych.
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CBS News cytuje kobietę z Karoliny Południowej, która przyznała, że po rozstaniu z partnerem nie było jej stać na samodzielne utrzymanie mieszkania.
Zarabiając około 60 tys. dol. rocznie mogła opłacić tylko połowę czynszu. Nie była w stanie pokryć całości kosztów samodzielnie.
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– Jeśli chce się to udźwignąć, mając jednocześnie na głowie spłatę kredytu studenckiego czy ratę za samochód, to bardzo trudno funkcjonować, zarabiając mniej niż 85 tys. dol.. Społeczeństwo jako całość musi zareagować – oceniła 34-latka.
CBS News podkreśla, że marzenie o własnym domu staje się coraz trudniejsze w USA do spełnienia. Rosną bowiem ceny nieruchomości i oprocentowanie kredytów hipotecznych. Zgodnie z analizą platformy finansowej LendingTree, mniej niż 4 na 10 gospodarstw domowych nieposiadających własnego mieszkania może sobie pozwolić na zakup domu na start.
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