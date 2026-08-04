Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Society of Radiographers wynika, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy coraz częściej dochodzi do wyzwisk, obraźliwych komentarzy, a nawet odmowy leczenia przez pracowników o innym kolorze skóry.

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W ankiecie pracownicy opisywali liczne przypadki rasistowskich zachowań ze strony pacjentów. Personel był wyzywany m.in. od „brudnych cudzoziemców”, a w jednym z przypadków pracownika nazwano „małpą”. Zdarzały się również sytuacje, w których pacjenci odmawiali wykonania badania przez osoby o innym pochodzeniu etnicznym.

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Jeden z techników elektroradiologii pochodzący z Nigerii przyznał, że sytuacja wyraźnie się pogorszyła.

– Jest zdecydowanie gorzej. Ludzie otwarcie mówią rzeczy, których kiedyś nie odważyliby się powiedzieć – ocenił Paul Awah, pracujący w hrabstwie Bedfordshire.

Inni ankietowani relacjonowali, że pacjenci narzekali na kolor skóry personelu lub twierdzili, że „obcokrajowcy zabierają pracę Brytyjczykom”. W jednym z opisanych przypadków mężczyzna nie zgodził się, aby ciężarną żonę badała osoba należąca do mniejszości etnicznej. Inny pacjent odmówił wykonania prześwietlenia klatki piersiowej przez czarnoskórego pracownika, tłumacząc, że „czarni go przerażają”.

NHS: Na rasizm nie będzie przyzwolenia

Wyniki badania zbiegają się z opublikowanym wcześniej ogólnokrajowym badaniem pracowników NHS. Wynika z niego, że odsetek osób, które w ciągu ostatniego roku doświadczyły dyskryminacji, osiągnął najwyższy poziom od pięciu lat. W 2025 roku takie doświadczenia zgłosiło 9,26 proc. pracowników.

Władze NHS podkreślają, że rasistowskie zachowania wobec personelu nie będą tolerowane. Nowe standardy zobowiązują placówki do zdecydowanego reagowania na przypadki dyskryminacji oraz zapewnienia wsparcia poszkodowanym pracownikom.

– Rasistowskie nadużycia wobec pracowników NHS są całkowicie niedopuszczalne i nie ma dla nich miejsca w naszej służbie zdrowia – podkreślił Thomas Simons, dyrektor ds. zasobów ludzkich NHS England.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, wobec pacjentów dopuszczających się rasistowskich zachowań mogą zostać wyciągnięte konsekwencje. W przypadkach niewymagających natychmiastowej pomocy medycznej placówki będą mogły nawet odmówić dalszego świadczenia usług osobom dopuszczającym się dyskryminacji.