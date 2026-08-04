Specjaliści od usuwania materiałów wybuchowych przeprowadzili akcję zabezpieczenia terenu, podczas której odnaleźli i usunęli ponad 400 sztuk amunicji różnego typu. Wśród nich były m.in. francuskie pociski moździerzowe oraz niemieckie pociski kalibru 50 mm.

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Eksplozje po przejściu ognia

Le Porge, liczące około 3,5 tys. mieszkańców, w lipcu znalazło się na drodze gwałtownych pożarów, które pustoszyły południowo-zachodnią Francję. Większość mieszkańców została ewakuowana, a z żywiołem walczyły setki strażaków.

Po opanowaniu sytuacji i powrocie mieszkańców do domów w okolicy zaczęły być słyszane eksplozje. Jak wyjaśnił Philippe Delemotte, szef jednostki saperów z Bordeaux, wysoka temperatura doprowadziła do detonacji części zakopanej amunicji, wskazując służbom miejsce jej zalegania.

– Po pożarach usłyszeliśmy wybuchy. W ubiegłym tygodniu znaleźliśmy pole, z którego usunęliśmy 75 pocisków, a kolejne przeszukania ujawniły znacznie większy arsenał – powiedział w rozmowie z France Info.

Wokół miejsca znaleziska natychmiast wyznaczono strefę bezpieczeństwa. Saperzy ostrzegali, że ewentualny wybuch mógłby rozrzucić odłamki na odległość nawet kilkuset metrów.

Nie wiadomo, dlaczego amunicja pozostawała niezauważona przez tyle lat. Według specjalistów mogła pochodzić z dawnych miejsc składowania lub dołów, do których po wojnie trafiały materiały przeznaczone do zniszczenia.

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad osiem dekad, niewybuchy wciąż są regularnie odnajdywane w wielu krajach Europy. Tym razem ich odkrycie było bezpośrednim skutkiem ekstremalnych pożarów.

Prezydent Francji Emmanuel Macron już wcześniej ocenił, że kraj mierzy się z najpoważniejszym kryzysem pożarowym od zakończenia II wojny światowej. W tym roku ogień strawił we Francji już ponad 160 tys. hektarów lasów – najwięcej w historii pomiarów.

Upały odsłaniają przeszłość Europy

Skutki rekordowych temperatur widoczne są także poza Francją. Wysychające rzeki i jeziora odsłaniają dawno ukryte ślady przeszłości – od wraków statków i ludzkich szczątków po wojenną amunicję.

Na Węgrzech niski poziom Dunaju również doprowadził do odkrycia bomb prawdopodobnie pochodzących z II wojny światowej. Jednocześnie kraj zmaga się z problemami wywołanymi suszą.

Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów w Europie Środkowej i Wschodniej jeszcze się nasili. W wielu regionach temperatury mają przekraczać normę o 10-15 stopni Celsjusza, a zagrożenie pożarowe utrzymuje się m.in. we Francji, Grecji i we Włoszech.