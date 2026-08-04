Termin 15 października to nie jest zła data na kongres założycielski nowej partii Mateusza Morawieckiego. Kampania wyborcza, choć jeszcze nieoficjalna, będzie trwała już w najlepsze. Co więcej, politycznej konkurencji trudno będzie przygotować w tak krótkim czasie (nieco ponad dwa miesiące) wydarzenia, które mogłyby przysłonić wielki start Morawieckiego, a on sam ma dość czasu, by zmobilizować kadry, przejąć sprzyjające mu struktury regionalne PiS, opracować fundament programowy, identyfikację graficzną nowej formacji etc.