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Bogusław Chrabota: Czy Mateusz Morawiecki ma szansę utrzymać efekt świeżości do wyborów?

Mateusz Morawiecki wygra tylko wtedy, kiedy utrzyma efekt świeżości. I poszerzy elektorat poza wyborców z PiS. Przez czternaście miesięcy będzie to trudne.

Publikacja: 04.08.2026 18:55

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Paweł Supernak

Bogusław Chrabota

Termin 15 października to nie jest zła data na kongres założycielski nowej partii Mateusza Morawieckiego. Kampania wyborcza, choć jeszcze nieoficjalna, będzie trwała już w najlepsze. Co więcej, politycznej konkurencji trudno będzie przygotować w tak krótkim czasie (nieco ponad dwa miesiące) wydarzenia, które mogłyby przysłonić wielki start Morawieckiego, a on sam ma dość czasu, by zmobilizować kadry, przejąć sprzyjające mu struktury regionalne PiS, opracować fundament programowy, identyfikację graficzną nowej formacji etc.

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