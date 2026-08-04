Nie może być tak, że podatnik mający starą, zdezaktualizowaną interpretację jest w lepszej sytuacji niż ten, kto dostał nową. Taki jest sens uzasadnienia nowelizacji ordynacji podatkowej, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów. Zapowiedź trafiła do wykazu prac legislacyjnych, projekt ma być przyjęty przez rząd w IV kwartale 2026 r.

Reklama Reklama

Interpretacja chroni podatnika

Przypomnijmy, że zgodnie z ordynacją podatkową indywidualna interpretacja chroni podatnika, który o nią wystąpił. W razie sporu z urzędem nie musi przejmować się odsetkami za zwłokę i odpowiedzialnością karno-skarbową. Jeśli otrzymał odpowiedź jeszcze przed zdarzeniem, nie zapłaci też podatku. Na podobną ochronę może liczyć podatnik, który zastosował się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, czyli poglądów dominujących w interpretacjach wydanych dla innych podatników.

Obecne przepisy nie określają terminu obowiązywania interpretacji. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, powoduje to „funkcjonowanie w obrocie prawnym ochrony podatkowej opartej na stanowiskach organów podatkowych, które uległy dezaktualizacji w wyniku zmian, jakie zaszły w linii orzeczniczej sądów administracyjnych lub w realiach gospodarczych”. Zdaniem resortu finansów może przez to dochodzić do naruszenia zasady równości wobec prawa „poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie podatników dysponujących historycznymi interpretacjami względem podmiotów nowo wchodzących na rynek, które np. uzyskują mniej korzystną interpretację przepisów dotyczącą analogicznego zagadnienia”. Duża liczba zamieszczonych w bazie EUREKA interpretacji, w tym nieaktualnych, utrudnia też wyszukiwanie przydatnych informacji i identyfikację bieżącego stanowiska skarbówki.

Ministerstwo chce, aby interpretacje wygasały po pięciu latach

Jak Ministerstwo Finansów chce temu zaradzić? Interpretacje mają być ważne tylko przez pięć lat. A co z tymi, które już są? Interpretacje wydane przed 1 stycznia 2023 r. stracą ważność 30 czerwca 2028 r. Natomiast wydane po 31 grudnia 2022 r., a przed 1 stycznia 2028 r., stracą ważność po 5 latach od ich wydania, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2029 r.

Czy od pięcioletniego terminu nie będzie wyjątków? Będą. Otóż zmiana przepisów, których dotyczy indywidualna interpretacja, spowoduje jej wygaśnięcie z mocy prawa. Zostanie też wprowadzony obowiązek wygaszania interpretacji sprzecznych z objaśnieniami podatkowymi. Z drugiej strony podatnik będzie mógł zawnioskować o wydłużenie ważności interpretacji. Jeśli skarbówka nie zareaguje, zostanie zastosowana instytucja milczącego załatwienia sprawy. Czyli ważność interpretacji zostanie przedłużona na kolejne pięć lat.

Więcej czasu na uzupełnienie wniosku o interpretację

Resort finansów planuje też inne zmiany. Chce rozszerzyć zakres ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnej na skutki podatkowe, które miały miejsce również przed jej doręczeniem. Ma być wydłużony termin na uzupełnienie braków wniosku (formalnych i merytorycznych) – z 7 do 14 dni. Informacje o terminie ważności interpretacji będą publikowane w bazie EUREKA. Oznaczone zostaną też te, które są już nieaktualne z powodu zmiany przepisów.