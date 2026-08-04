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„Rzecz w tym”: Morawiecki (na razie) umiarkowany. Czy wkroczy na ścieżkę populizmu?

Czy Mateusz Morawiecki rzeczywiście otwiera nowy rozdział na polskiej prawicy? A może umiarkowany język i hasła o rozwoju to jedynie etap przejściowy przed powrotem do populistycznej retoryki? W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Bogusławem Chrabotą o politycznej przyszłości byłego premiera, kryzysie PiS i zmianach zachodzących na prawicy w Polsce oraz w Europie.

Publikacja: 04.08.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Bogusław Chrabota

Punktem wyjścia rozmowy jest zapowiedź powstania nowej partii Mateusza Morawieckiego i pytanie o to, czym ma się ona różnić od Prawa i Sprawiedliwości. Bogusław Chrabota zwraca uwagę, że na razie największą zmianą jest styl komunikacji. – To jest zupełnie inna retoryka od PiS. Tam się nie pojawiły inwektywy, tam się nie obraża Donalda Tuska, tam się nie rzuca kamieniami w lewicę, liberałów i tak dalej, tylko jest otwarta debata i to z udziałem dziennikarzy z bardzo szerokich formacji medialnych – wskazuje Chrabota.

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