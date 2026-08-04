Punktem wyjścia rozmowy jest zapowiedź powstania nowej partii Mateusza Morawieckiego i pytanie o to, czym ma się ona różnić od Prawa i Sprawiedliwości. Bogusław Chrabota zwraca uwagę, że na razie największą zmianą jest styl komunikacji. – To jest zupełnie inna retoryka od PiS. Tam się nie pojawiły inwektywy, tam się nie obraża Donalda Tuska, tam się nie rzuca kamieniami w lewicę, liberałów i tak dalej, tylko jest otwarta debata i to z udziałem dziennikarzy z bardzo szerokich formacji medialnych – wskazuje Chrabota.