Andrzej Morozowski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy telewizyjnych i radiowych. Karierę rozpoczynał na początku lat 90. w Radiu ZET, współpracował także z Telewizją Polską jako reporter sejmowy.

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Od 2001 roku związany był z TVN24, gdzie prowadził i współprowadził programy publicystyczne, m.in. „Skaner polityczny”, „Studio 24”, „Prześwietlenie” oraz „Tak jest”. W latach 2005–2010 wraz z Tomaszem Sekielskim współtworzył program „Teraz my”, który należał do najważniejszych audycji politycznych w polskiej telewizji. Był również autorem i współautorem książek poświęconych polskiej polityce. Z wykształcenia był teatrologiem, absolwentem warszawskiej PWST.

Największą rozpoznawalność przyniósł mu emitowany w TVN program „Teraz my”, który współprowadził z Tomaszem Sekielskim. Audycja należała do najważniejszych programów śledczych i politycznych pierwszej dekady XXI wieku, a publikowane w niej materiały wielokrotnie wywoływały ogólnopolskie dyskusje. Wraz z Tomaszem Sekielskim za ten program uzyskał tytuł Dziennikarza Roku 2006 i otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego.

Po zakończeniu programu Morozowski nadal prowadził audycje publicystyczne w TVN24, m.in. „Tak jest”, „Prześwietlenie”, „Studio 24” czy „Skaner polityczny”. Przez lata przeprowadził setki rozmów z najważniejszymi politykami i osobami życia publicznego.

Był także współautorem książek poświęconych polskiej polityce i kulisom funkcjonowania mediów.

Na początku 2026 roku Andrzej Morozowski poinformował, że zmaga się z chorobą nowotworową. Z tego powodu na kilka miesięcy zniknął z anteny. W marcu wrócił do prowadzenia programu „Tak jest”, otwarcie mówiąc widzom o leczeniu i dziękując za otrzymane wsparcie.