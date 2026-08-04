Duże koty zmagają się z wysokim poziomem wilgotności powietrza w Japonii. W ostatnich tygodniach wilgotności towarzyszyła temperatura sięgająca 40 stopni Celsjusza.

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Zoo w Tokio: W ciągu kilku dni z powodu gorąca padły trzy lwice

Od połowy lipca 10 z 16 lwów w parku zoologicznym Tama cierpiało na „utratę apetytu i spadek aktywności”, a trzy lwice zmarły, poinformowało zoo w oświadczeniu. Jedna lwica padła we wtorek, druga w piątek, a trzecia w niedzielę.

Weterynarz stwierdził odwodnienie i niewydolność wielonarządową, co wskazuje na udar cieplny – przekazała gazeta. – Chociaż uważa się, że lwy są odporne na upały, to w Afryce powietrze jest suche – wyjaśnił rzecznik zoo. Tymczasem tegoroczne upały w Japonii pojawiły się tuż po zakończeniu pory deszczowej.

– Wzmacniamy środki ochrony przed upałami, instalujemy zraszacze, poprawiamy wentylację i instalujemy klimatyzatory punktowe – mówił też.

W ciągu tygodnia w Japonii z powodu upałów zmarło 45 osób

Według agencji ds. pożarów i zarządzania klęskami żywiołowymi w Japonii między 20 a 26 lipca do szpitali z powodu udaru cieplnego trafiło ponad 18,6 tys. ludzi. Zmarło 45 osób.

Naukowcy twierdzą, że wywołana przez człowieka zmiana klimatu zwiększa częstotliwość i intensywność ekstremalnych upałów – podkreślił dziennik.