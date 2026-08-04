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Publiczna moc religii. „Jan Paweł II ją wyczuł”

Spotkanie w Asyżu nie zakończyło wojen, ale pokazało, że religia nie musi być częścią problemu – może być częścią rozwiązania.

Publikacja: 04.08.2026 18:02

27 października 1986 r. na zaproszenie Jana Pawła II do modlitwy o pokój do Asyżu przyjechało 47 del

27 października 1986 r. na zaproszenie Jana Pawła II do modlitwy o pokój do Asyżu przyjechało 47 delegacji reprezentujących wyznania chrześcijańskie oraz przedstawiciele 13 innych religii. Obok papieża usiedli z jednej strony prawosławny arcybiskup Metody, z drugiej zaś duchowy przywódca buddyzmu tybetańskiego Dalajlama

Foto: POOL/AFP

Tomasz Krzyżak

To było wydarzenie bez precedensu. 13 kwietnia 1986 r. Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii przekroczył próg Wielkiej Synagogi w Rzymie. Był to gest symboliczny, ale przełamujący wielowiekowy dystans między Kościołem katolickim a judaizmem. Gest przez wielu niezrozumiały i do dziś krytykowany.

Ale w tym samym roku Jan Paweł II naraził się swoim krytykom jeszcze mocniej. Na 27 października zaprosił do Asyżu przedstawicieli głównych religii świata i wyznań chrześcijańskich, by modlić się o pokój. W mieście św. Franciszka spotkali się chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, hinduiści, buddyści, przedstawiciele religii ludów pierwotnych z całego świata. W sumie 47 delegacji reprezentujących wyznania chrześcijańskie oraz przedstawiciele 13 innych religii. Obok papieża usiedli z jednej strony prawosławny arcybiskup Metody, z drugiej zaś duchowy przywódca buddyzmu tybetańskiego Dalajlama.

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