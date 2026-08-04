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Jerzy Haszczyński: Tatuaże, reportaże, łyk wody

Krótkie i bardzo subiektywne podsumowanie lipca.

Publikacja: 04.08.2026 08:10

Podsumowanie lipca Jerzego Haszczyńskiego

Podsumowanie lipca Jerzego Haszczyńskiego

Foto: REUTERS/Hannah Mckay/Philippe Magoni/Kirsty Wigglesworth

Jerzy Haszczyński

Zaczynam od środka. Od przerw na nawodnienie, które wprowadzono na największym sportowym wydarzeniu tego roku: mundialu rozgrywanym w Ameryce Północnej, w tym w Stanach Zjednoczonych – za czasów Donalda Trumpa budzącym największe emocje kraju świata, raczej negatywne. Przerwy były w środku połowy meczu, pierwszej i drugiej, czyli chodzi o dwa środki. Przerwy wprowadzono obligatoryjnie. Jak się powszechnie komentuje, przede wszystkim po to, by było więcej czasu na reklamy. Zgodnie z cyniczną zasadą: cel uświęca środki.

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