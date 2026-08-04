W miejscowości Czechow w obwodzie moskiewskim – jak pisze Worobiow – doszło do ataku na magazyn – wynika z informacji przekazywanych przez Worobiowa. W czasie rozmowy z dziennikarzami gubernator obwodu moskiewskiego poinformował, że atak dronów wywołał kilka pożarów w strefie przemysłowej w Nowosiołkach. Pożar objął m.in. jeden z magazynów.

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Z wstępnych informacji przekazanych przez gubernatora wynika, że w ataku zginęło pięć osób, a sześć zostało rannych.

W ataku, oprócz magazynu, ucierpiała też podstacja energetyczna i budynek administracyjny.

Szczątki strąconego drona uszkodziły też budynek mieszkalny i samochód we wsi Sołnyszkowo.

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Kolejne centrum Wildberries musi zawiesić działanie po ukraińskim ataku

Z kolei w ataku na obwód leningradzki ucierpiało centrum logistyczne Wildberries w rejonie Krasnego Boru. Na terenie centrum, po ataku, wybuchł pożar. Pracowników centrum ewakuowano jeszcze przed atakiem. Koncern Wildberries poinformował, że działanie centrum w Krasnym Borze zostało czasowo ograniczone, a przesyłki są kierowane do innych placówek firmy.

W zaatakowanym kompleksie w obwodzie leningradzkim znajdują się też magazyny należące do Lenty, jednej z największych rosyjskich sieci handlu detalicznego, która prowadzi hipermarkety, supermarkety, sklepy osiedlowe, drogerie oraz sprzedaż internetową. Lenta jest największym operatorem hipermarketów w Rosji i jednym z największych sprzedawców żywności oraz artykułów codziennego użytku.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował na swoim kanale w komunikatorze Max, że w czasie nocnego ataku na obwód leningradzki strąconych zostało 17 dronów. W czasie ataku ranna miała zostać jedna osoba.

Od 18 lipca ukraińskie drony zaatakowały obiekty należące do Wildberries również m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomyssku (Kraj Stawropolski), w okupowanym Symferopolu, w obwodzie woroneskim, w Riazaniu, w Penzie, w Wołgogradzie i w obwodzie samarskim.

Ukraińcy uzasadniają ataki na centra logistyczne Wildberries tym, że za pośrednictwem tej platformy dostarczane są m.in. produkty podwójnego zastosowania – w tym elektronika, sprzęt nawigacyjny i inne elementy, które są wykorzystywane przy produkcji dronów na potrzeby rosyjskiej armii.

Rosyjski „Forbes” szacuje, że koncern Wildberries stracił w lipcu co najmniej 17 proc. swojej powierzchni magazynowej w wyniku ataków ukraińskich dronów. Zaatakowane obiekty miały mieć łączną powierzchnię 1,21-1,47 mln metrów kwadratowych, a uszkodzone obiekty – powierzchnię co najmniej 893 tys. metrów kwadratowych (maksymalnie 1,154 mln m2). Oznacza to, że w atakach ucierpiało – według wyliczeń „Forbesa” – nawet 22,2 proc. infrastruktury logistycznej Wildberries.