W ostatnich tygodniach dochodzi do regularnych ataków na centra logistyczne Wildberries
W miejscowości Czechow w obwodzie moskiewskim – jak pisze Worobiow – doszło do ataku na magazyn – wynika z informacji przekazywanych przez Worobiowa. W czasie rozmowy z dziennikarzami gubernator obwodu moskiewskiego poinformował, że atak dronów wywołał kilka pożarów w strefie przemysłowej w Nowosiołkach. Pożar objął m.in. jeden z magazynów.
Z wstępnych informacji przekazanych przez gubernatora wynika, że w ataku zginęło pięć osób, a sześć zostało rannych.
W ataku, oprócz magazynu, ucierpiała też podstacja energetyczna i budynek administracyjny.
Szczątki strąconego drona uszkodziły też budynek mieszkalny i samochód we wsi Sołnyszkowo.
Czytaj więcej
Ceny na rosyjskich platformach e-commerce poszybowały po tym jak Ukraina zniszczyła główne centra logistyczne Wildberries. Ale to nie sprzedający j...
Z kolei w ataku na obwód leningradzki ucierpiało centrum logistyczne Wildberries w rejonie Krasnego Boru. Na terenie centrum, po ataku, wybuchł pożar. Pracowników centrum ewakuowano jeszcze przed atakiem. Koncern Wildberries poinformował, że działanie centrum w Krasnym Borze zostało czasowo ograniczone, a przesyłki są kierowane do innych placówek firmy.
W zaatakowanym kompleksie w obwodzie leningradzkim znajdują się też magazyny należące do Lenty, jednej z największych rosyjskich sieci handlu detalicznego, która prowadzi hipermarkety, supermarkety, sklepy osiedlowe, drogerie oraz sprzedaż internetową. Lenta jest największym operatorem hipermarketów w Rosji i jednym z największych sprzedawców żywności oraz artykułów codziennego użytku.
Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował na swoim kanale w komunikatorze Max, że w czasie nocnego ataku na obwód leningradzki strąconych zostało 17 dronów. W czasie ataku ranna miała zostać jedna osoba.
Od 18 lipca ukraińskie drony zaatakowały obiekty należące do Wildberries również m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomyssku (Kraj Stawropolski), w okupowanym Symferopolu, w obwodzie woroneskim, w Riazaniu, w Penzie, w Wołgogradzie i w obwodzie samarskim.
Czytaj więcej
Dwie trzecie największych centrów logistycznych Wildberries, największej rosyjskiej platformy handlu internetowego (rosyjski odpowiednik Amazona i...
Ukraińcy uzasadniają ataki na centra logistyczne Wildberries tym, że za pośrednictwem tej platformy dostarczane są m.in. produkty podwójnego zastosowania – w tym elektronika, sprzęt nawigacyjny i inne elementy, które są wykorzystywane przy produkcji dronów na potrzeby rosyjskiej armii.
Rosyjski „Forbes” szacuje, że koncern Wildberries stracił w lipcu co najmniej 17 proc. swojej powierzchni magazynowej w wyniku ataków ukraińskich dronów. Zaatakowane obiekty miały mieć łączną powierzchnię 1,21-1,47 mln metrów kwadratowych, a uszkodzone obiekty – powierzchnię co najmniej 893 tys. metrów kwadratowych (maksymalnie 1,154 mln m2). Oznacza to, że w atakach ucierpiało – według wyliczeń „Forbesa” – nawet 22,2 proc. infrastruktury logistycznej Wildberries.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas