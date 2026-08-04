Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 sierpnia:

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Ukraińcy atakują obwody leningradzki i moskiewski

W nocy nad obwodem leningradzkim strąconych zostało 15 dronów – poinformował gubernator tego obwodu, Aleksandr Drozdenko. W ataku miały ucierpieć magazyny, w pobliżu miejscowości Krasnyj Bor – podał Drozdenko.

Zaatakowane miało zostać również Kstowo, miasto w obwodzie niżnonowogrodzkim. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać unoszący się nad miastem słup dymu. W Kstowie znajduje się m.in. rafineria Łukoilu.

Do pożaru po ukraińskim ataku miało też dojść w rejonie miasta Czechow, w obwodzie moskiewskim, ok. 60 km na południe od Moskwy.

W związku z ukraińskimi atakami działanie zawiesiły w nocy lotniska w Niżnym Nowogrodzie, Czeboksarach i Petersburgu. Podmoskiewskie lotnisko Domodiedowo ograniczyło działanie.

Atak na turecki statek na Morzu Czarnym. Trzech członków załogi zostało rannych

Trzech członków załogi tureckiego statku towarowego odniosło poważne obrażenia w wyniku ataku dronów na Morzu Czarnym, do którego doszło 3 sierpnia – podały tureckie władze, cytowane przez dziennik „Daily Sabah”.

Według komunikatu tureckiej Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej, statek towarowy Nadeżda, należący do tureckiego armatora i płynący z rosyjskiego Noworosyjska do tureckiego portu Samsun, został zaatakowany w poniedziałek w odległości ok. 20 mil morskich (37 kilometrów) od Noworosyjska. Na pokładzie jednostki znajdowała się 22-osobowa załoga, w tym 13 obywateli Turcji. Wstępne ustalenia wskazują na uszkodzenie części mieszkalnej oraz dziobu statku. Na pokładzie wybuchł pożar.

Tureckie władze poinformowały, że wszyscy członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani do rosyjskiego portu przez rosyjskie jednostki morskie. Trzech członków załogi odniosło poważne obrażenia.

Nieznany pocisk trafił statek towarowy w cieśninie Ormuz

Brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO podała, że nieznany pocisk uderzył w nocy z 3 na 4 sierpnia w statek handlowy w cieśninie Ormuz, ok. 37 km na północny wschód od omańskiego miasta Chasab.

Według komunikatu organizacji załoga jednostki zgłosiła, że statek został „trafiony przez nieznany pocisk”. Dotychczas brak informacji o ofiarach lub uszkodzeniach.

Ogień nadal szaleje w pobliżu Aten

Mimo że w poniedziałek rano strażacy informowali o niewielkiej poprawie sytuacji, burmistrz Megary, miasta położonego ok. 30 kilometrów na zachód od stolicy, będącego jednym z głównych miejsc walki z żywiołem, przekazał, że po południu ogień „znów rozgorzał”.

Pożary w Europie Foto: PAP

– Choć wiatr osłabł, w okolicy Kandyli (położonej około 45 km na zachód od Aten – PAP) nadal występują porywy oraz prądy powietrzne wywołane przez unoszące się gorące powietrze, co doprowadziło do ponownego rozgorzenia ognia – powiedział agencji AFP Panagiotis Margetis. „Ogień ciągle zmienia kierunek” i zbliża się do „strefy przemysłowej” Megary, co jest „bardzo niebezpieczne” – dodał Margetis w rozmowie z publicznym nadawcą Ertnews. 3 sierpnia zarządzono w tym rejonie kolejne ewakuacje.

Choć wiatr – który w ostatnich dniach w regionie Attyki momentami przekraczał prędkość 100 km/h – znacznie osłabł, przewidywany 5 sierpnia wzrost temperatury, nawet do 37 stopni Celsjusza, grozi pogorszeniem sytuacji.

Turcja, Egipt i Katar potępiły Izrael

Katar, Egipt i Turcja – państwa pośredniczące w rozmowach dotyczących Strefy Gazy – potępiły Izrael za „ciągłe naruszenia” na terytoriach palestyńskich, po tym, jak w wyniku nowych ataków śmierć poniosło – według cytowanych przez agencję AFP doniesień – ponad 20 osób. Trzy państwa stanowczo potępiły działania określone mianem „ciągłych naruszeń ze strony Izraela w Strefie Gazy, w szczególności ataków na placówki medyczne i infrastrukturę, a także doprowadzenia do ofiar wśród ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci”.

Sytuacja ta stanowi „rażące naruszenie prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego prawa humanitarnego” – stwierdzono we wspólnym oświadczeniu, cytowanym przez AFP.