Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia:

Reklama Reklama

Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Uszkodzona ambasada kraju NATO

Co najmniej dziewięć osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ostrzału rakietowego na Kijów. Wcześniejsze doniesienia władz stolicy mówiły o czterech ofiarach śmiertelnych i 13 poszkodowanych. Bilans tragedii wzrósł po komunikatach wydanych w sobotę rano przez ukraińskie służby ratunkowe.

Atak na stolicę to element zintensyfikowanej w ostatnich tygodniach kampanii powietrznej Moskwy. W nocy ze środy na czwartek Rosjanie użyli 70 rakiet i ponad 280 dronów do uderzeń na obwody zachodniej, centralnej i kijowskiej Ukrainy, uśmiercając co najmniej osiem osób (w tym dwoje dzieci). Podczas tamtej fali ostrzałów uzbrojony rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł w rejonie wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

Ostatnie uderzenie w Kijów wywołało także incydent dyplomatyczny. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda oraz prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdzili, że jedna z rakiet eksplodowała tuż obok litewskiej ambasady. Budynek dyplomatyczny został uszkodzony, lecz żaden z pracowników nie ucierpiał. Nauseda oświadczył na platformie X, że „rosyjski terror nie zna granic” i zaapelował do sojuszników o natychmiastowe przekazanie Ukrainie nowoczesnych systemów obrony powietrznej.

Najsilniejsze trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu

21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, po piątkowym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,7 na południu Włoch. Wstrząs wyrządził poważne szkody materialne: doszło do zawalenia kilku niezamieszkanych budynków, uszkodzenia domów mieszkalnych i kościołów oraz przerw w dostawach prądu. Pociągi w rejonie Neapolu zostały zawieszone, a władze rozpoczęły inspekcje budynków, portów i plaż.

Epicentrum wstrząsu znajdowało się na terenie Pól Flegrejskich – kaldery superwulkanu o średnicy 13 km, pod którą znajduje się gigantyczne jezioro płynnej magmy. Największe zniszczenia odnotowano w 80-tysięcznym mieście Pozzuoli, gdzie przygotowano niemal 200 miejsc noclegowych dla osób pozbawionych dachu nad głową. Zjawisko wywołało panikę w całej Kampanii.

Był to najsilniejszy wstrząs w tym rejonie z dotychczas zarejestrowanych. Aktywność sejsmiczna na obszarze zamieszkanym przez około 360 tysięcy osób nasila się od lat, a służby pracują nad planami masowej ewakuacji. Według ekspertów należy spodziewać się kolejnych wstrząsów wtórnych.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Ziemia zatrzęsła się pod Neapolem. Są utrudnienia W piątek w rejonie Campi Flegrei, położonym w pobliżu Neapolu na południu Włoch, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,7. Wstrząs spowodował p...

Portugalia wzmacnia granice. Obawy przed napływem migrantów z Ceuty

Rząd Portugalii wydał pilne dyspozycje do wzmocnienia sił bezpieczeństwa oraz patroli w portach na południowym wybrzeżu kraju. Władze w Lizbonie obawiają się niekontrolowanego napływu nielegalnych migrantów, którzy w ostatnich dniach masowo wdarli się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy Ceuta w Afryce Północnej.

Premier Portugalii Luis Montenegro określił wydarzenia w Ceucie mianem „poważnych” i poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Hiszpanii oraz Maroka. Z kolei szef portugalskiego MSZ Paulo Rangel zdecydowanie wykluczył możliwość, by którykolwiek z migrantów przedostał się na terytorium Portugalii.

Głos w sprawie zabrał również prezydent Portugalii Antonio Jose Seguro, który zaapelował o użycie „mocnej ręki” w walce z nielegalną migracją do Europy i wyraził nadzieję na stanowcze rozwiązanie kryzysu przez Madryt. Według najnowszych informacji władz hiszpańskich, ponad 48 tysięcy z 50 tysięcy osób, które wdarły się do eksklawy, opuściło już teren Ceuty.