Jak co roku w trakcie sezonu letniego Główny Urząd Statystyczny przeprowadził analizę stanu upraw i przygotował prognozy zbiorów najważniejszych produktów roślinnych w Polsce. Na podstawie dotychczasowych obserwacji przewiduje się spadek zbiorów większości gatunków owoców, warzyw oraz zbóż.

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Eksperci GUS przewidują, że w tym sezonie zbiory owoców z drzew będą niższe od zeszłorocznych o 18,6 proc., a owoców z krzewów o 6,5 proc.

Jeśli chodzi o owoce z drzew, to mniej niż rok temu ma być jabłek (19,5 proc.), gruszek (o 14,4 proc.) i śliwek (4,1 proc.). Redukcja zbiorów dotknie też wiśni (o 10,8 proc.) i czereśni (16,6 proc.). Z kolei łączna produkcja brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich będzie niższa niż w ubiegłym roku o 12,7 proc.

Mniej malin i truskawek, więcej borówek

Równie niekorzystnie wygląda sytuacja w przypadku owoców z krzewów. Zbiory truskawek mają być mniejsze o 6,2 proc., a malin o 23 proc.

Główny wpływ na poziom produkcji miały niesprzyjające warunki pogodowe w okresie zbiorów.

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„Kwietniowe przymrozki powodowały uszkodzenia roślin oraz pogorszenie zawiązywania owoców. Utrzymujący się deficyt opadów wymuszał w części gospodarstw wcześniejsze uruchamianie systemów nawodnieniowych. Istotnym problemem dla roślin jagodowych były rekordowo wysokie temperatury powietrza, występujące pod koniec czerwca” – czytamy w komentarzu ekspertów GUS.

Więcej niż przed rokiem wyprodukujemy natomiast porzeczek (o 4,4 proc.).

Najpierw chłody, potem upały

Przebieg warunków pogodowych nie sprzyjał też uprawom warzyw gruntowych oraz uprawom zbóż. Niedostateczna ilość opadów, niska wilgotność gleby oraz utrzymujące się chłody powodowały opóźnienia w prowadzeniu wiosennych prac polowych.

„Jednocześnie wysokie temperatury powietrza pod koniec czerwca przejściowo ograniczały wzrost i rozwój roślin, a także sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych oraz nasileniu występowania szkodników, zwiększając potrzebę intensywnej ochrony upraw” – pisze GUS.

W efekcie tegoroczną produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 3,9 mln t, tj. na poziomie niższym o 4,5 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Produkcja zbóż podstawowych będzie mniejsza o 4,9 proc., a rzepaku i rzepiku o 14,4 proc. Mniej ma być pszenicy, żyta, owsa i mieszanek, z kolei wzrośnie produkcja jęczmienia.

Podobne problemy dotykają rolników w pozostałych krajach Europy. Rekordowe letnie temperatury nasilają suszę, wysuszając gleby i przyspieszając utratę zasobów wodnych.

Ceny jednak niższe niż przed rokiem

Mimo tak słabych tegorocznych upraw, ceny owoców i warzyw pozostają ogółem niższe niż przed rokiem. Wynika to m.in. z poziomu zapasów zeszłorocznych, które wykorzystywane są na mrożonki i przetwory.

Jak podaje GUS, za jabłka płacimy mniej o 16,2 proc., a za pozostałe owoce pestkowe o 3,2 proc. Wśród warzyw obniżki dotyczą buraków (o 23,4 proc.), kapusty (22,9 proc.), cebuli (18,8 proc.), ziemniaków (5,5 proc.) czy ogórków (4,8 proc.).

Z kolei więcej płacimy dziś za owoce jagodowe (o 1,1 proc.) i pozostałe owoce (5,6 proc.). Z koszyka warzyw w ciągu roku podrożała marchew (13,2 proc.), warzywa strączkowe (11,3 proc.), pomidory (5,3 proc.) i kapusta (0,1 proc.).

W swojej analizie GUS zaznacza, że ostateczny poziom produkcji roślinnej będzie zależał od przebiegu warunków pogodowych w dalszej części sezonu wegetacyjnego.