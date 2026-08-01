W piątek Mateusz Morawiecki zorganizował grilla. Były debaty i przemówienia oraz tenis stołowy. To właśnie ping-ponga będą przypominać relacje założonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus z PiS. Zresztą otwierające imprezę wystąpienie byłego premiera zawierało w sobie elementy, które świadczyły o tym, że zwracał się do byłych kolegów z partii: wobec szeregu wyzwań spory tracą na znaczeniu i przybierają formę opowieści „z życia chrząszczy”. Nawet kiedy w drugim tego dnia przemówieniu mówił o podziałach szerzej, pobrzmiewało w tym echo rozstania z PiS: „trzeba umieć się porozumieć”, zamiast prezentować postawę „albo będzie po mojemu, albo spadaj na drzewo”.

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Czy były premier mówił już do elektoratu, czy jeszcze do tych posłów, którzy albo publicznie się nie opowiedzieli, albo mogliby w przyszłości do niego dołączyć? Trudno nie odnieść wrażenia, że głównym adresatem piątkowego wydarzenia były osoby, które chciałyby zaangażować się w działalność stowarzyszenia Rozwój Plus. A inaczej: jego lider zwiera szyki. Czy ma coś więcej niż markę osobistą?

Mateusz Morawiecki: Rozwój Plus, „okrągły stolik” i „system tuskizmu” minus

Mateusz Morawiecki zadeklarował w piątek: stowarzyszenie Rozwój Plus jest merytoryczne, proponuje rzeczowe rozwiązania zamiast wrzasku. – Chcemy działać pozytywnie – powiedział były premier.

Podczas gdy Przemysław Czarnek chce upodobnić PiS do Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, Mateusz Morawiecki zmierza do tego, by Rozwój Plus odróżniał się od PiS. Wystąpienia Czarnka w Hali Sokoła 7 marca i Morawieckiego 31 lipca były rzeczywiście inne. W przemówieniu byłego ministra edukacji znalazły się żarty o „czterech pancernych i psiecku” oraz „półbabach i półchłopach”. U byłego premiera zaś refleksja nad „współczesnym wymiarem patriotyzmu”, której prawicy do tej pory brakowało. To ma być polegający m.in. na pracy (np. naukowej) „patriotyzm przyszłości” (choć „zakorzeniony w przeszłości”), który zdecyduje o tym, czy państwo wygra w „geopolitycznej dżungli”.

Jednocześnie lider Rozwoju Plus nie zrezygnował z tego, co dla środowiska, z którego się wywodzi, jest ważne: zamierza „wywrócić okrągły stolik”, który zastąpił ten większy. Było sporo o tożsamości – historycznej, chrześcijańskiej. I modny temat demografii – w apokaliptycznym tonie: Polska może nawet zniknąć. Morawiecki będzie też walczył z „systemem tuskizmu”. Na tym polega paradoks: bo wywracać stolik i obalać system chciała wcześniej Konfederacja.

Mateusz Morawiecki idzie do centrum

Mateusz Morawiecki jest pewien: – Nasze diagnozy są słuszne. Wiemy, co zrobić. Potrafimy to zrobić – mówił. Ale propozycje programowe, z którymi ruszy w trasę, ma złożyć jesienią.

Na razie lider stowarzyszenia Rozwój Plus przekonywał, że to opcja zarówno dla tych, którzy są na lewo, jak i na prawo od centrum, ale łączą ich wartości (Polska, solidarność, wolność) oraz marzenia (silna ojczyzna, najlepsze miejsce do życia). A także dla młodych i starszych oraz dla mieszkańców Polski lokalnej, jak i dużych miast. – Każdy obywatel ma prawo być częścią sukcesu Rzeczpospolitej – obiecał Morawiecki. To jasne: zwraca się do centrum – według niektórych mitycznego, w ocenie innych porzuconego przez PiS. W tym sensie dla Donalda Tuska i Konfederacji Morawiecki będzie groźniejszym rywalem. W drugim wystąpieniu były premier próbował rozkładać akcenty: z jednej strony geopolityka, z drugiej – jakość codziennego życia.

– To nie trzecia droga, ale przybudówka układu – mówił lider stowarzyszenia Rozwoju Plus o Trzeciej Drodze, najwyraźniej zapowiadając poszukiwanie własnej.

To nie tylko podróż do centrum, ale wędrówka między grillem (sama forma imprezy nie była przewrotem kopernikańskim) a ciepłą wodą w kranie, stąd rozpoznanie emocji rozwojowej (PiS nie zagospodarował jej w 2023 r.), akcent na dumę i ambicję. Były premier nawiązał do „Odysei” Christophera Nolana, zastanawiając się nad sensem literackiego pierwowzoru. Być może Morawiecki nie znajduje się między Scyllą a Charybdą, bo jego sytuacja wcale nie musi być beznadziejna. Ale jego własna droga nie będzie pozbawiona przeszkód, bo chce być jednocześnie i Konfederacją, i Trzecią Drogą, i PiS-em.